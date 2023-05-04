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АНАЛІТИКА

В Україні відновили роботу вже 97% торговельних закладів, – RAU

09:36 04.05.2023 |

Економіка

 

На кінець квітня 2023 року зачиненими залишаються лише 3% торговельних закладів України з тих, що зупинили свою роботу з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Тренд на відновлення рітейлу триває з квітня 2022 року й продовжується досі, хоча з початку 2023 року загальний показник працюючих магазинів покращується всього по одному відсотку на місяць. Але за невеликими процентами стоять сотні відновлених магазинів", - сказано в повідомленні Асоціації рітейлерів України (RAU).

Так, ще на початку цього року було зачинено з різних причин більше 1000 об'єктів торгівлі, а тепер відкрита половина з них (+514).

Такими темпами вже до кінця першого півріччя 2023 року можливе повне відновлення, особливо після звільнення нових територій, зазначили в Асоціації.

"Якщо навесні 2022 року приріст працюючих магазинів складав 5-6%, з середини літа стабілізувався на рівні 1-2%, пригальмував восени, а вже з кінця минулого року знову прискорився. Наразі вдалося повернути до роботи 88% торгових точок, які не працювали в березні", - сказано в повідомленні.

Загалом же кількість відкритих торгових точок збільшилася за 14 місяців на 26%. У різних сферах торгівлі цей процес ішов по-різному, але відновлення роботи закладів торгівлі продовжується у всіх без винятку сегментах.

"Згідно з даними останнього опитування торговельних мереж-членів RAU, через 14 місяців з 16 821 торгових об'єктів всієї галузі вже працює 16 265. Відсоток діючих об'єктів складає 97%, відповідно, закритих - всього 3%", - йдеться в повідомленні.

Навіть краще за продовольчий рітейл триває процес відновлення в непродовольчому секторі. Наразі до роботи приступили 99% із 3 168 магазинів мереж. Зачиненими залишаються тільки 17 торгових точок, що майже в 10 разів менше за кількість непрацюючих магазинів станом на початок 2023 року.

Після 14 місяців війни вже працює 554 магазини fashion-рітейлу, або 86% торгових точок мереж. Зачиненими лишаються менше сотні магазинів.

У сфері торгівлі побутовою технікою та електронікою відновлення теж триває, але значно повільніше. Так, частка непрацюючих магазинів із січня 2023 року стабілізувалася на рівні приблизно 15% і за три місяці покращилася лише на 1%, чому сприяло відкриття 16 додаткових торгових точок.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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