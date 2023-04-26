Фінансові новини
- |
- 26.04.23
- |
- 17:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Італійське SACE готове виділити EUR1 млрд для роботи в Україні - Шмигаль
17:15 26.04.2023 |
Експортно-кредитне агентство Італії SACE готове відновлювати роботу з Україною, що є дуже важливим сигналом для італійського бізнесу, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу в Римі в середу з прем'єром Італії Джорджі Мелоні.
"На додачу до лінії EUR500 млн агентство готове, за нашими даними, виділити ще EUR1 млрд, щоб підтримати торговельно-фінансові операції, зокрема у сфері охорони здоров'я та інфраструктури", - сказав глава українського уряду.
Він додав, що італійська фінансова установа розвитку SIMEST підтримає інвестиції італійських компаній у відновлення України через інструменти експортних кредитів, пільгове кредитування і прямі інвестиції.
Зі свого боку Мелоні зазначила, що уряд Італії підтримуватиме приватний сектор, співпрацю між підприємствами двох країн, наголосивши, що відновлення України - справа всієї Європи.
"Зараз інвестувати в Україну - це не ризик, на мій погляд, а одна з найбільш далекоглядних інвестицій, які можна зробити сьогодні", - заявила прем'єр Італії.
Як повідомляється на урядовому порталі, Шмигаль також заявив під час зустрічі з Мелоні, що розраховує на активну участь Італії у відбудові Української держави, зокрема в реалізації спільних інфраструктурних, логістичних, виробничих і комерційних проєктів.
"У 2023 році Україна потребує $14 млрд на швидке відновлення. Це сума, яка необхідна, щоб задовольнити найбільш базові потреби людей, такі як дах над головою, світло й тепло взимку. Країни G7 долучаються до відновлення України. Сполучені Штати виділяють $2,3 млрд. Європейська Комісія - 1 млрд євро. Очікуємо такої ж допомоги від агентства SACE в 1 млрд євро, який допоможе Україні відновити економіку, інфраструктуру, базові гуманітарні й соціальні потреби людей", - сказав Шмигаль.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Павла Рябікіна призначено послом у Китаї - указ
|Китай докладе зусиль для якнайшвидшого припинення вогню в Україні, - Сі Цзіньпін
|Зеленський провів телефонні переговори з Сі
|У США представлено проєкт резолюції про перемогу України у війні з Росією - Маркарова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк доплачуватиме половину вартості проїзду на міському транспорту українцям, які купують QR квитки через Приват24
У РУБРИЦІ
|Державна Центренерго вперше у своїй історії почала експорт електроенергії
|Комітет Ради схвалив законопроєкт, який дозволить бізнесу списувати до 10% прибутку на благодійність
|ЄС погодив терміни та умови приєднання України до європейської зони роумінгу
|Турецьке мито на зерно у 130% майже не зачепить український експорт – Мінагро
|Італійське SACE готове виділити EUR1 млрд для роботи в Україні - Шмигаль
|«Укренерго» перевірять через зупинку експорту до Словаччини: збитки сягають до 20 млн на добу
|Понад 40 тисяч українських домогосподарств отримають насіння овочів через USAID
Бізнес
|SpaceX буде готова здійснити новий запуск ракети Starship через один-два місяці - Маск
|Porsche Cayenne отримав оновлений салон та більше потужності
|Тисяча доларів за «галочку». Twitter запустив послугу для бізнеса та організацій
|США закликали Південну Корею не заповнювати дефіцит Китаю щодо імпорту мікрочіпів
|Samsung активувала в Galaxy Watch 5 і Galaxy Watch 5 Pro датчик температури тіла для відстеження циклів
|ASUS Zenbook S 13 OLED — найтонший (всього 1,1 см) у світі 13,3-дюймовий ноутбук з OLED-дисплеєм
|Новий кросовер Smart #3 дебютував у кузові купе