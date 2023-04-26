Італійське SACE готове виділити EUR1 млрд для роботи в Україні - Шмигаль

Експортно-кредитне агентство Італії SACE готове відновлювати роботу з Україною, що є дуже важливим сигналом для італійського бізнесу, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу в Римі в середу з прем'єром Італії Джорджі Мелоні.

"На додачу до лінії EUR500 млн агентство готове, за нашими даними, виділити ще EUR1 млрд, щоб підтримати торговельно-фінансові операції, зокрема у сфері охорони здоров'я та інфраструктури", - сказав глава українського уряду.

Він додав, що італійська фінансова установа розвитку SIMEST підтримає інвестиції італійських компаній у відновлення України через інструменти експортних кредитів, пільгове кредитування і прямі інвестиції.

Зі свого боку Мелоні зазначила, що уряд Італії підтримуватиме приватний сектор, співпрацю між підприємствами двох країн, наголосивши, що відновлення України - справа всієї Європи.

"Зараз інвестувати в Україну - це не ризик, на мій погляд, а одна з найбільш далекоглядних інвестицій, які можна зробити сьогодні", - заявила прем'єр Італії.

Як повідомляється на урядовому порталі, Шмигаль також заявив під час зустрічі з Мелоні, що розраховує на активну участь Італії у відбудові Української держави, зокрема в реалізації спільних інфраструктурних, логістичних, виробничих і комерційних проєктів.

"У 2023 році Україна потребує $14 млрд на швидке відновлення. Це сума, яка необхідна, щоб задовольнити найбільш базові потреби людей, такі як дах над головою, світло й тепло взимку. Країни G7 долучаються до відновлення України. Сполучені Штати виділяють $2,3 млрд. Європейська Комісія - 1 млрд євро. Очікуємо такої ж допомоги від агентства SACE в 1 млрд євро, який допоможе Україні відновити економіку, інфраструктуру, базові гуманітарні й соціальні потреби людей", - сказав Шмигаль.

