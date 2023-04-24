В Україні оцифрували майже 100 державних будівельних норм – Кубраков

В Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ) завантажено 97 оцифрованих державних будівельних норм (ДБН) та змін до них. Раніше вони були доступні лише у паперовій формі.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«На початку квітня відновили публікацію відкритих даних щодо будівництва в ЄДЕССБ та на порталі data.gov.ua. В березні запустили на порталі Дія е-кабінет, в якому відображаються всі документи будівельної сфери, в яких користувач вказаний як Замовник будівництва. В найближчі місяці на порталі також з'явиться можливість роботи з актуалізованими версіями документів та редакціями документів, а також пошук по централізованому глосарію термінів», - зазначив він.

Кубраков нагадав, що оцифрування всіх державних будівельних норм проводилось у рамках співпраці із проєктом «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ», який реалізується німецькою урядовою компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та фінансується урядами Німеччини та Швейцарії.

Процес оцифрування ДБН та завантаження їх на портал Е-системи розпочався зі стартом впровадження ЄДЕССБ у 2020 році. На порталі зберігається інформація як про чинний документ, так і про зміни, які були ухвалені до нього.

Як повідомлялося, у квітні 2023 року на Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) та порталі data.gov.ua відновили публікацію відкритих даних щодо будівництва, оприлюднення яких призупинено минулого року через повномасштабне вторгнення росії.

За результатами консультацій з силовими органами визначено перелік інформації, оприлюднення якої не становить загрозу національній безпеці та обороні і може знову бути доступним для громадськості.