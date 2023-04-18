Понад 70% покупців квартир у комплексах бізнес-класу обирають розстрочку - експерт

Частка покупців у комплексах бізнес-класу, які обирають розстрочку, зросла до 70% із довоєнних 30%, повідомила концептолог групи компаній DIM Олена Піскунова агентству "Інтерфакс-Україна".

"Понад 70% угод станом на сьогодні - це розстрочка з першим внеском від 30%. До 24 лютого 2022 року такий варіант обирали менше 30% покупців житла в новобудовах бізнес-класу", - сказала експерт, коментуючи аналітичний звіт групи компаній DIM про реальний та відкладений попит на ринку нерухомості.

За її словами, це пов'язано, насамперед, із бажанням покупця убезпечити себе та зменшити фінансове навантаження в умовах складної економічної ситуації в країні, а також через прагнення простежити будівельну динаміку, щоб не закопати гроші у котлован, який ніколи не перетвориться на будинок.

За даними аналітичного звіту, близько 40% нових угод протягом 2022 року відбулося за рекомендацією попередніх інвесторів, яким люди довіряють. Ще 30% дав відкладений попит від тих, хто вже ознайомлений із продуктом та брендом, і 30% становить цілком нова аудиторія.

Піскунова також повідомила, що на відміну від комфорт-класу, де у 2022 році люди купували житло виключно для власного проживання, окремі формати ЖК сегменту комфорт+ та якісні проєкти бізнес-класу зберегли привабливість в очах інвесторів. Йдеться насамперед про формати поліфункціонального району з міксом різнопланової інфраструктури, де, окрім комерційних об'єктів, є місце центрам розвитку та соціальної взаємодії. Також зберегли привабливість як інвестиційна нерухомість заміські еко-кластери з рекреаційною домінантою та широким спектром власної інфраструктури.

"З моменту, коли відкрили реєстри та запрацював ринок, до поточного моменту понад 20% угод у ЖК Park Lake City - це покупка з інвестиційною метою", - наводить приклад Піскунова.

За спостереженнями аналітиків компанії, пріоритетом для покупців у бізнес-сегменті для постійного проживання залишаються квартири з двома-трьома спальнями (близько 60% угод). Ці клієнти вибирають і більш емоційні складові майбутнього житла: видові характеристики, наявність терас та панорамних вікон.

Водночас важливими факторами вибору квартири у бізнес-класі залишаються гарантія безпеки проживання - закрита територія, відеоспостереження, система контролю доступу, фізична охорона.

У заміському форматі також стабільно актуальним залишається запит на еко-складовий та рекреаційний потенціал: наявність водоймища на території та можливість організувати активне дозвілля, якість питної води, будівельні матеріали, продумане зонування території та поліфункціональна інфраструктура для різних активностей та спокійного відпочинку.

Заснована у 2014 році група компаній DIM складається із шести компаній, які охоплюють усі стадії будівництва.

На сьогодні компанія ввела в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК. На стадії будівництва перебувають сім житлових комплексів категорії комфорт+ та бізнес-класу: "Новий Автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land тощо.

