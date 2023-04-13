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Джеймі Даймон
Оренда квартир в Україні з початку року подорожчала на 6%
14:17 13.04.2023 |
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у березні 2023 року становила 6 032 гривень. З початку року ціна зросла на 5,8%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.
На першому місці за вартістю оренди знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 50,7% до 13 123 гривень.
Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 3,2% до 11 329 гривень.
У Києві оренда подешевшала ще на 3,3% до 7 384 гривень. Місто залишається на третьому місці за вартістю.
Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 960 гривень), Запорізькій (2 769 гривень) та Сумській (2 687 гривень) областях.
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