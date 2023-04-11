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Майже половині IT-спеціалістів переглянули зарплату, 15% зменшили виплати, – дослідження
Упродовж останнього року більшість ІТ-компаній намагалися повною мірою виконувати свої фінансові зобов'язання перед співробітниками: 46% працівників мали перегляд зарплати, ще 15% повідомили про скорочення виплат.
Про це свідчать результати опитування DOU.
Зазначається, що компанії найбільше урізали виплати після початку повномасштабного вторгнення: частіше бонуси (9%), рідше - зарплати й інші грошові виплати (по 5%).
Найчастіше до урізань вдавалися державні та комунальні підприємства й організації - про зменшення розміру виплат повідомили 39% співробітників.
Водночас продуктові компанії теж дещо частіше зменшували зарплати та бонуси (17%), порівняно з аутсорсинговими та аутстафінговими компаніями і стартапами (13-14%).
Великі компанії від 200 співробітників намагалися не зменшувати зарплати. Тільки 3-5% фахівців звідти зауважили, що компанія урізала зарплати, проти 8% з-поміж співробітників менших компаній. Бонуси найчастіше зменшували компанії на 10-50 співробітників (11%).
Зазначається, що затримки у виплаті зарплат чи бонусів протягом останнього року теж траплялися вкрай рідко: тільки 8% опитаних сказали, що компанія затримувала платежі, а 4% зазначили, що затримують зараз.
У маленьких і середніх компаніях це траплялося частіше. 17% фахівців у компаніях до 10 людей повідомили, що виплати затримували, проти 3% у компаніях на 1000 і більше співробітників.
Як свідчать результати дослідження, держпідприємства та організації, стартапи та продуктові компанії затримувати виплати співробітникам дещо частіше за аутсорсингові та аутстафінгові.
Також зазначається, що 39% фахівців мали плановий перегляд зарплати протягом останнього року.
"11% отримали підвищення зарплати через зміну тайтлу. 43% опитаних не мали підвищень зарплати за останній рік", - йдеться у дослідженні.
Аутсорсингові, аутстафінгові та продуктові компанії частіше збільшували зарплати своїм співробітникам: близько половини їхніх фахівців отримали підвищення. Стартапи та державні й комунальні підприємства робили це рідше - підвищення отримали 36% і 29% їхніх співробітників.
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