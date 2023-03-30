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АНАЛІТИКА

Польський IT-гігант Euvic Group придбав українську компанію Exoft

14:30 30.03.2023 |

Економіка, Новини IT

 

Польський ІТ-консорціум Euvic Group придбав львівського постачальника програмного забезпечення Exoft.

Про це повідомив співзасновник Mergewave Capital та M&A, представник Euvic в Україні Тарас Бачинський, передає ain.ua.

За його словами, Euvic має намір створити сталу присутність в Україні найближчими роками шляхом поглинання українських ІТ-компаній розміром близько 100 фахівців.

Водночас заплановано будівництво сервісних центрів в Україні, а також розвиток бізнес-центрів на скандинавських та американських ринках, у Дубай та Великій Британії.

Хоча стратегія поглинання й передбачає поступовий викуп контрольного пакета, при цьому поглинута компанія зберігає повну операційну автономність, уточнив він.

Зазначається, що приєднання Exoft є першим кроком на шляху до закордонної експансії Euvic Group. Компанія інтенсивно працює над міжнародною диверсифікацією своєї команди та прагне посилити свою присутність в країнах Східної Європи.

"Так, ми усвідомлюємо ризики, пов'язані з веденням бізнесу в поточній ситуації в Україні, але бачимо в цьому і можливості. ІТ-індустрія, попри все, залишається стабільною. Ми віримо, що війна закінчиться, і хочемо підтримувати наших партнерів у подальшому розвитку", - прокоментував віцепрезидент Euvic Лукаш Чернецький.

Сума угоди не розголошується.

Euvic Group заснована у Польщі та присутня на ринку 17 років, налічуючи понад 5 тис. працівників. Компанія спеціалізується на забезпеченні IT послуг у Польщі та деяких європейських країнах.

Exoft - українська компанія з центром розробки у Львові, що налічує до 100 ІТ-фахівців. Основна спеціалізація - розробка десктопного, веб та мобільного програмного забезпечення. Компанія працює на більш ніж 24 іноземних ринках.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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