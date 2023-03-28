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АНАЛІТИКА

Активні роботи на будмайданчиках ведуться лише у 30% новобудов — експерт

15:53 28.03.2023 |

Економіка

 

Лише у 30% новобудов, зведення яких почалося ще до повномасштабного вторгнення, нині тривають активні будівельні роботи.

Як передає Укрінформ, про це розповів співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні агентства.

"За підсумками I кварталу 2023 року лише в 30% новобудов, зведення яких почалося ще до повномасштабного вторгнення, тривають активні будівельні роботи", - йдеться в повідомленні.

За словами експерта, на даний час переважна більшість об'єктів (близько 80%), в яких тривають роботи, перебувають на високих стадіях готовності - понад 60-70% і вище. Водночас близько 20% - це нові житлові комплекси, старт яких розпочався з другої половини 2022 року.

Зазначається, що найбільша активність на будмайданчиках фіксується в обласних центрах на заході країни та в Києві - 35% і 30% відповідно від загальної кількості об'єктів, що зводяться. В Одесі, Дніпрі та Харкові частка "активного будівництва" становить 12%, 10% і 7% відповідно. Решта об'єктів (близько 6%) зводяться в інших обласних центрах, зокрема Житомирі, Вінниці, Полтаві, Черкасах тощо.

Експерт також зазначив, що за останні 2 місяці цінова ситуація на первинному ринку житла залишається досить стабільною: номінальні ціни зросли в середньому на 1-1,3% у гривневому еквіваленті. Головними факторами, що формують цінову політику забудовників у 2023 році, експерт вважає: стабілізацію в економіці країни за рахунок значної макрофінансової допомоги країн-партнерів, приборкану інфляцію, що за січень-лютий склала лише 1,5% та відносну стабільність в енергосистемі України.

"Більшість вітчизняних виробників будівельних матеріалів поступово поновлюють свою роботу, зокрема це стосується бетонних заводів. Розуміємо, що цей фактор позитивно впливає як на забезпечення будмайданчиків необхідними матеріалами, так і на цінову ситуацію: виробники, чудово усвідомлюючи наявні воєнні обставини, впроваджують досить гнучку, лояльну систему ціноутворення, тримаючи ціни в адекватних межах", - підкреслив Семенцов.

Що стосується попиту, то після відносної нормалізації енергосистеми України та з настанням весни на ринку помітне незначне пожвавлення. Переважна більшість покупців (близько 70%) зацікавлена в придбанні квартир на завершальних стадіях будівництва у відносно безпечних західних регіонах України. Хоча рівень попиту на новобудови досі вкрай низький і становить до 40% від рівня лютого 2022 року.

Як повідомлялося, за даними Держстату, торік в Україні було введено в експлуатацію 7,11 млн кв. м житлових площ, що на 38% менше, ніж у 2021 році.
 

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