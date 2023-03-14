Ринок офісної нерухомості Києва відновлюється, IT-компанії повертаються до столиці - allbc

Ринок офісної нерухомості Києва відновлюється, побільшало запитів та угод від IT-компаній, некомерційних та міжнародних організацій, повідомив генеральний директор allbc Валентин Ленченко агентству "Інтерфакс-Україна".

Експерт нагадав, що для багатьох бізнес-центрів минулий рік став роком збереження орендарів на будь-яких умовах.

Основне завдання на початок осені було пережити зиму з орендарями На будь-яких умовах. Головне, щоб ті платили комунальні та ОРЕХ (часто не в повному обсязі). Але з початком блекауту розпочалася міграція, люди, які працювали зазвичай із дому, переїжджали в коворкінги, де були дизель-генератори та інтернет", - повідомив Ленченко.

За його словами, внаслідок цього столичні офіси в блекаут були заповнені практично повністю. Було створено тимчасовий ажіотаж, що призвело до відкриття нових локацій. Проте вже в січні, коли все стабілізувалося і багато хто вирішив питання з побутовими електростанціями, ситуація повернулася до попередніх показників.

"Новачки продовжують набирати резидентів, але попит на них значно впав. Попит, як і раніше, високий на готові офіси - із ремонтом, меблями, дизель-генераторами та укриттям", - наголосив експерт.

Він також акцентував увагу на позитивному системному тренді останніх місяців - активізації орендарів.

"Багато IT-компаній, які релокувались на Західну Україну, почали повертатися додому, до Києва. І не айтішниками єдиними - багато запитів та угод від некомерційних та міжнародних організацій", - повідомив Ленченко.

Він навів приклад нещодавніх угод allbc. З проханням знайти готовий офіс на понад 200 співробітників звернулася IT-компанія, у процесі пошуку та погодження договору оренди з'ясувалося, що до Києва хочуть повернутися значно більше працівників. У результаті замість офісу 2 тис. кв. м ця компанія орендувала два офіси сумарною площею близько 4 тис. кв.м. Інша IT-компанія нещодавно орендувала 800 кв. офіс із ремонтом та меблями в БЦ на Подолі.

Але загалом, за словами експерта, основний запит орендарів та угод спостерігався на формат площею близько 200 кв. м. "Як правило, це середній бізнес, який пристосовується до поточних умов або оптимізує площу", - каже він.

Ще один тренд - від великих орендарів великими обладнаними офісами на правому березі почали надходити запити оренди офісів/робочих місць у коворкінгах на лівому березі.

Таким чином, забезпечуються комфортні місця для співробітників, які для безпеки вважають за краще працювати ближче до дому. "Критерії ті самі: з ремонтом, меблями, дизель-генератором та укриттям", - наголосив Ленченко.

Також він виділив окрему категорію потенційних орендарів, з якими, незважаючи на високу вакантність, більшість орендодавців не хочуть мати справу. "Йдеться про так званих "музикантів", call-центри, де голосно грає музика. Зараз вони себе називають айтішниками, маркетологами і навіть аграріями, але зазвичай це аферисти. Середня площа, яку вони орендують: від 500 до 2000 кв. м, але з огляду на шлейф, який вони залишають по собі, з ними не хочуть мати справу", - наголосив Ленченко.

Експерт також зазначив, що незважаючи на війну, є і угоди на ринку купівлі-продажу офісних приміщень/будівель. "На ринку є покупці. Зазвичай приходять із пропозицією дисконту від 30% до 50%. Закордонні інвестори, які вірять у перемогу, вже починають придивлятися до покупки, тому що розуміють: зараз саме час", - каже він.

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