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АНАЛІТИКА

Ціни за оренду житла в Києві поки що залишаються приблизно такими, як були взимку

14:04 14.03.2023 |

Економіка

 

Ціни за оренду житла в Києві поки що залишаються приблизно такими, як були взимку. Однак експерти вже прогнозують, що вартість житла в найближчі місяці у столиці може зрости.

РБК-Україна дізнавалося, скільки коштує орендувати квартиру у Києві зараз і яка ситуація на ринку нерухомості під час війни.

Часткове здорожчання. Що відбувається із цінами на квартири

Зараз стійкої тенденції росту цін на оренду квартир в Києві немає. Проте в перспективі кількох місяців ми будемо спостерігати поступове подорожчання оренди в столиці, говорить РБК-Україна експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

"Для цього буде дві передумови. З одного боку, будуть повертатися ті, хто виїжджав перезимувати складну зиму через енергетичний терор з боку Росії. А з іншого - не спиняються процеси внутрішньої міграції. Окрім того, ми всі чекаємо на великий контрнаступ: коли він відбудеться, велика частка людей з тимчасово окупованих територій будуть шукати прихистку в інших регіонах, зокрема в Києві та області", - каже вона.

Зараз, додає Вікторія, можемо говорити про часткове здорожчання 1-кімнатних квартир в діапазоні 35-50 кв.м на 4-7% залежно від району, стану житла (ремонт, меблі, техніка) та відстані від потенційних цілей для ракетних обстрілів.

Скільки коштує оренда квартир у Києві зараз

Після початку енергетичного терору, який почала Росія проти України з середини жовтня минулого року (коли почалися перші масовані ракетні обстріли), будь-яке зростання ціни обумовлене винятково бажання власників і не перевищує в середньому 10%, каже Вікторія Берещак.

Попит на оренду житла довгий час залишався низьким.

"Насправді ми від грудня спостерігали помітне зниження попиту на оренду, що пов'язане з виїздом великої кількості українців за кордон на зиму. До цього із середини літа до середини осені дійсно відбувалось подорожчання оренди житла в Києві", - розповідає співрозмовниця.

Причин декілька:

* перемоги ЗСУ на полі бою та внутрішня міграція;
* повернення з-за кордону частки українців додому, які виїхали від початку повномасштабного вторгнення (припало як раз на літній період);
* підвищений попит дозволяв власникам дещо "підтягнути" ціни;
* інфляція, яка також позначилась на вартості оренди.

"Якщо брати часовий діапазон середина літа-середина осені, то здорожчання в Києві становило: 1-кімнатні +13%, 2-кімнатні - +10%, 3-кімнатні - +10%", - пояснює експерт.

Які ціни на оренду житла у столиці зараз

* 1-кімнатні квартири - 8-10 тисяч гривень на місяць;
* 2-кімнатні - 9 -11 тисяч гривень;
* 3-кімнатні - 11-13 тисяч гривень.

"Це середньозважена вартість, за якою здається приблизно 60% пропозиції. Решта є або лотами підвищеного комфорту, чи в новому житловому фонді, де вартість зазвичай зростає одразу на 20-30%. Або, навпаки, лота, де не суперремонт чи старий будинок, або ж власники пропонують так звану "ціну на період воєнного стану", коли дисконт на оренду сягає від 15 до 30%", - говорить експерт.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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