Фінансові новини
- |
- 14.03.23
- |
- 14:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни за оренду житла в Києві поки що залишаються приблизно такими, як були взимку
14:04 14.03.2023 |
Ціни за оренду житла в Києві поки що залишаються приблизно такими, як були взимку. Однак експерти вже прогнозують, що вартість житла в найближчі місяці у столиці може зрости.
РБК-Україна дізнавалося, скільки коштує орендувати квартиру у Києві зараз і яка ситуація на ринку нерухомості під час війни.
Часткове здорожчання. Що відбувається із цінами на квартири
Зараз стійкої тенденції росту цін на оренду квартир в Києві немає. Проте в перспективі кількох місяців ми будемо спостерігати поступове подорожчання оренди в столиці, говорить РБК-Україна експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак.
"Для цього буде дві передумови. З одного боку, будуть повертатися ті, хто виїжджав перезимувати складну зиму через енергетичний терор з боку Росії. А з іншого - не спиняються процеси внутрішньої міграції. Окрім того, ми всі чекаємо на великий контрнаступ: коли він відбудеться, велика частка людей з тимчасово окупованих територій будуть шукати прихистку в інших регіонах, зокрема в Києві та області", - каже вона.
Зараз, додає Вікторія, можемо говорити про часткове здорожчання 1-кімнатних квартир в діапазоні 35-50 кв.м на 4-7% залежно від району, стану житла (ремонт, меблі, техніка) та відстані від потенційних цілей для ракетних обстрілів.
Скільки коштує оренда квартир у Києві зараз
Після початку енергетичного терору, який почала Росія проти України з середини жовтня минулого року (коли почалися перші масовані ракетні обстріли), будь-яке зростання ціни обумовлене винятково бажання власників і не перевищує в середньому 10%, каже Вікторія Берещак.
Попит на оренду житла довгий час залишався низьким.
"Насправді ми від грудня спостерігали помітне зниження попиту на оренду, що пов'язане з виїздом великої кількості українців за кордон на зиму. До цього із середини літа до середини осені дійсно відбувалось подорожчання оренди житла в Києві", - розповідає співрозмовниця.
Причин декілька:
* перемоги ЗСУ на полі бою та внутрішня міграція;
* повернення з-за кордону частки українців додому, які виїхали від початку повномасштабного вторгнення (припало як раз на літній період);
* підвищений попит дозволяв власникам дещо "підтягнути" ціни;
* інфляція, яка також позначилась на вартості оренди.
"Якщо брати часовий діапазон середина літа-середина осені, то здорожчання в Києві становило: 1-кімнатні +13%, 2-кімнатні - +10%, 3-кімнатні - +10%", - пояснює експерт.
Які ціни на оренду житла у столиці зараз
* 1-кімнатні квартири - 8-10 тисяч гривень на місяць;
* 2-кімнатні - 9 -11 тисяч гривень;
* 3-кімнатні - 11-13 тисяч гривень.
"Це середньозважена вартість, за якою здається приблизно 60% пропозиції. Решта є або лотами підвищеного комфорту, чи в новому житловому фонді, де вартість зазвичай зростає одразу на 20-30%. Або, навпаки, лота, де не суперремонт чи старий будинок, або ж власники пропонують так звану "ціну на період воєнного стану", коли дисконт на оренду сягає від 15 до 30%", - говорить експерт.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Bihus.info: Міноборони до скандалу з яйцями збиралось купувати картоплю по 27 грн
ТОП-НОВИНИ
|У МЗС запустили відкритий пошук послів України, вакантні посади у 21 країні
|«Мрія», Гостомель та російський десант на Київ. Як директор ЦРУ за рік змусив Банкову його почути
|Кінець закону про олігархів? Які претензії до нього підготувала «Венеційка»
|В ДБР немає справ проти Баканова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни за оренду житла в Києві поки що залишаються приблизно такими, як були взимку
|Кабмін затвердив антикорупційну програму до 2025 року
|«Укроборонпром» почав виробляти 125-мм снаряди для танків
|Ціни на нафту продовжують падати через закриття SVB
|Фінансова та матеріальна допомога Японії Україні перевищила 1,6 млрд доларів, - МЗС
|Частка підприємств, які планують зростання в найближчі 3-4 міс. у лютому зросла на 10 п.п. - дослідження
Бізнес
|Керівник Microsoft: голосові помічники, у тому числі власна Cortana, «були тупі, як пробка»
|Українки в IT 2023 — найпопулярніші спеціалізації, зарплати $500-$3300+ та порівняння з іншими країнами
|Xiaomi інвестувала $435 млн у розробку електромобілів і почне масове виробництво до середини 2024 року
|Білий дім підтримав законопроєкт, за допомогою якого можуть заблокувати TikTok у США, - ЗМІ
|Microsoft приносить функцій штучного інтелекту для корпоративних клієнтів
|Realme C55 – перший Android-смартфон із імітацією Dynamic Island
|Microsoft Outlook для Apple Mac став безплатним