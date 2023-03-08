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Перевірити статус будівельних документів тепер можна на порталі «Дія»
На порталі "Дія" запустили кабінет "Моє будівництво", у якому відображаються всі документи, де користувач вказаний як замовник будівництва.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
У кабінеті можна подивитися коротку інформацію про документ, а також дізнатися статус розгляду документа органами будівельного контролю.
Зазначається, що користуватися кабінетом можуть як фізичні, так і юридичні особи. Для цього достатньо мати електронний підпис.
У "Моєму будівництві" відображаються всі документи незалежно від способу подання - через портал "Дія" чи ЦНАП.
У Мінцифри наголошують, що в кабінеті доступні документи, створені після липня 2020 року, коли розпочала роботу Єдина державна електронна система у сфері будівництва.
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