До чверті співробітників найбільших українських IT-компаній працюють з-за кордону

Кількість співробітників у 50-ти найбільших IT-компаніях за період із серпня 2022 року до січня 2023 року скоротилася на 5,3% - до 92,4 тис. завдяки релокації в іноземні офіси компаній і легалізації за кордоном, такі результати дослідження опубліковано на сайті DOU.

Згідно з ним, у більшості компаній за кордоном перебуває до 25% членів української команди.

"Як пояснили компанії, скорочення, з деякими винятками, не означає зменшення кількості фахівців у компанії. Айтішники переїхали за кордон працювати в інших офісах своїх же компаній, легалізуються там і припиняють платити податки в Україні", - йдеться в тексті дослідження.

Його автори нагадують, що до повномасштабної війни, у січні 2022 року, у 50 найбільших IT-компаніях працювало 100,3 тис. осіб, а в січні 2021 року - 76,3 тис. осіб.

Зазначається, що здебільшого компанії почали активно легалізувати за кордоном саме технічних фахівців. Якщо в першому півріччі 2022 року кількість технічних фахівців трималася на одному рівні, то в другому є чітка негативна динаміка: мінус 4,6 тис. фахівців. Загальна кількість технічних фахівців у 25 найбільших IT-компаніях у січні 2023 року становила 57,9 тис. осіб проти 62,5 тис. осіб у січні 2022 року.

У п'яти найбільших компаніях (Epam Ukraine, SoftServe, GlobalLogic Ukraine, EVOPLAY, Luxoft) кількість фахівців зменшилася на 3,3 тис. осіб за друге півріччя 2022 року, ідеться в дослідженні.

Зокрема, у компанії Epam Ukraine, що посідає першу сходинку в рейтингу DOU, кількість працюючих фахівців скоротилася на 1260 осіб у першому півріччі 2022 року і 1225 у другому - до нинішніх 11,375 тис. осіб (які працюють в Україні або продовжують платити в Україні податки навіть у разі переїзду за кордон). Кількість технічних фахівців компанії скоротилася на 9% - до 10,4 тис. осіб. Зазначається, що частина фахівців компанії виїхали з України, рятуючись від війни, і залишаються там. Вакансій EPAM в Україні сьогодні небагато, оскільки потребу у фахівцях перекривають переважно через бенч - внутрішніх фахівців компанії, йдеться в матеріалі.

Кількість співробітників в Україні SoftServe (2-е місце) скоротилася на 164 особи в першому півріччі 2022 року і на 1468 осіб у другому півріччі - до 9,45 тис. осіб. У компанії стало на 22% менше технічних фахівців (7393). Ці зміни також пояснюються релокацією: близько 2 тис. фахівців SoftServe переїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення. Частина з них повернулася, але багато хто ще залишається за кордоном і тепер легалізується в інших локаціях компанії. Також, за даними DOU, відбувається певна оптимізація, але не масова.

GlobalLogic Ukraine (3-тє місце), що зберігав позитивну динаміку в першому півріччі минулого року, у другому скоротився на 444 співробітники. Кількість технічних фахівців компанії зменшилася на 7% - до 6,467 тис. осіб. "Причина така сама: більшість фахівців перейшли в інші офіси компанії у світі. Згідно з внутрішніми опитуваннями GlobalLogic, понад 70% із них планують повернутися в Україну з настанням миру", - сказано в повідомленні. Зазначається, що найбільше відкритих вакансій компанії в регіоні EMEA (Europe, the Middle East and Africa) - 585 позицій на початок лютого.

Компанія EVOPLAY збільшила кількість співробітників на 253 людини і пояснює це розширенням наявних проєктів і відкриттям нових. Luxoft негативну динаміку (мінус 200 фахівців) пояснюють легалізацією людей в інших локаціях.

За даними DOU, українські IT-компанії активно відкривають нові офіси за кордоном: у Колумбії (4), Індії (3), Аргентині (2), Мексиці (1), Уругваї (1), Перу (1), Бразилії (1). Також нові офіси відкривалися в Польщі, Румунії та Іспанії.

Менше офісів було відкрито в Україні, але в другому півріччі це зробили щонайменше 27 компаній. Найпопулярнішим місцем була Полтава: там з'явилося п'ять нових офісів IT-компаній. Також нові офіси з'явилися в Одесі, Києві, Харкові, Львові, Черкасах, Кропивницькому, Ужгороді, Тернополі, Івано-Франківську та Чернівцях. Компанія Playrix знову відкрила офіс для відвідування в Харкові.

У першому півріччі компанії активно закривали офіси в українських містах (загалом закрито 32 офіси), тоді як у другому півріччі цей процес практично зупинився (1 офіс було закрито). Компанія Intellias призупинила роботу офісу в Харкові, але планує відкрити його знову, коли ситуація з безпекою покращиться, сказано в повідомленні. Офіс DataArt у Херсоні перебуває в аварійному стані і не працює, оскільки зазнав пошкоджень через обстріли.

Згідно з текстом дослідження, через війну кількість IT-фахівців у Харкові, якщо порівнювати з даними за 2021 рік, зменшилася на 11 тис. осіб - до 2837 осіб (15 компаній). Водночас у Києві зросла на 10 тис. осіб - до 21773 осіб (44 компанії), у Львові кількість IT-спеціалістів зросла на 10 тис. осіб.