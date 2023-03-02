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Мінфін погасив однорічні військові облігації на більш ніж ₴27 мільярдів
21:09 01.03.2023 |
Міністерство фінансів 1 березня погасило 1-річні військові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму понад 27 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
"Сьогодні, 1 березня 2023 року, Міністерство фінансів України здійснило погашення 1-річних військових ОВДП на суму понад 27 млрд гривень, випущених на аукціонах ОВДП 1 березня 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рік тому, на п'ятий день повномасштабного вторгнення рф в Україну, в екстремальних умовах Мінфін провів перший аукціон військових ОВДП, на якому інвестори підтримали державу на суму понад 8 млрд грн шляхом інвестування у 2-місячні та 1-річні військові облігації. Номінальний рівень дохідності за 2-місячними паперами склав 9,7%, а за 1-річними паперами - 11%.
«Ми вдячні всім інвесторам, які інвестували у цінні папери Уряду України протягом останнього року. Успішне погашення військових ОВДП сьогодні свідчить про здатність Уряду продовжувати утримувати фінансову стабільність України в умовах воєнного стану. Завдяки надходженням від військових облігацій нам вдалось забезпечити нагальні оборонні та соціальні потреби України. Військові облігації залишаються одним з основних джерел покриття дефіциту державного бюджету України», - прокоментував Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.
У Мінфіні нагадують, що всього завдяки випуску військових ОВДП держава залучила до державного бюджету понад 200 млрд грн у 2022 році та близько 25 млрд грн у 2023 році.
Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з російською агресією український уряд ухвалив рішення про поетапний випуск військових облігацій в обсязі до 400 млрд грн. Мінфін проводить аукціони з продажу ОВДП щовівторка, починаючи з 1 березня 2022 року.
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