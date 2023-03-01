Більше половини компаній-орендарів не планують відмовлятися від офісних приміщень - опитування CBRE

Більше половини компаній, які орендують офісні приміщення у Києві, не планують відмовлятися від їхньої оренди, розглядають різні варіанти оптимізації орендних витрат, випливає із результатів опитування CBRE Ukraine.

"Переїзд - досить дорога процедура. Навіть переїзд в офіс із готовим або частковим ремонтом вимагає витрат на релокацію, приведення нового офісу до необхідного для роботи компанії формату - це досить витратна частина. Тому більшість компаній, понад 50%, все ж таки обирають залишитися в орендованих сьогодні приміщеннях", - повідомив директор департаменту ринку капіталів CBRE Ukraine Ярослав Горбушко під час онлайн-конференції URE Club "Підсумки року 2022 та прогнози на 2023" у вівторок.

В опитуванні взяли участь понад 140 локальних та міжнародних компаній малого, середнього та великого бізнесу, які мають офіси у Києві.

Згідно з оприлюдненими результатами, 28% респондентів зайняли вичікувальну позицію та відклали рішення про можливу зміну локації. Ще 28% мають намір залишитися в поточних офісах та домовитися з орендодавцем про найкращі умови.

Близько 13% компаній планують скоротити штат і площу орендованих приміщень, 12% - частково або повністю переїхати в коворкінг. За даними CBRE, лише 12% опитаних компаній мають намір відмовитися від офісів, 4% - надати офіс у суборенду, 3% - розглядають переїзд у дешевше приміщення.

"Більшість орендарів домовляються зі своїми орендодавцями про перехід на так звану "військову" орендну ставку, яка діє протягом воєнного стану. Це може бути як разова домовленість, так і щомісячний перегляд умов. Також має місце суборенда, скорочення площ або переїзд у новий офіс чи міграція в інше місто", - сказав Горбушко, уточнивши, що іноземні компанії-орендарі переважно залишаються у своїх офісах, переукладаючи договори оренди.

За його словами, основний запит орендарів змістився у бік безпеки: перевага надається офісам із бомбосховищем, захищеними вікнами. Важливим фактором залишається віддаленість розташування бізнес-центру від критичної інфраструктури.

"Офіс має бути своєрідним "пунктом незламності". Зоною, де завжди працює електрика, опалення, є постійний доступ до інтернету. Ми звернули увагу, що доки діяли постійні відключення енергопостачання, відвідуваність офісів суттєво зростала. Працювати з дому без світла та інтернету складно, і це повертало людей до офісів", - зазначив експерт.

CBRE зі штаб-квартирою в Лос-Анджелесі (США) є найбільшою у світі консалтинговою та інвестиційною компанією у сфері комерційної нерухомості, дохід якої у 2020 році становив $23,8 млрд. Згідно з рейтингом Fortune, входить до списку 500 найбільших у світі компаній (128 -е місце у 2020-му).

Акції компанії CBRE Group Inc. торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Український офіс CBRE відкрито у січні 2008 року, є частиною афілійованої мережі компанії.

