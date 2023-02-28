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У 2022 році будівництво нового житла в Україні скоротилось на 38% – ЛУН
16:58 27.02.2023 |
За 2022 рік в Україні введено в експлуатацію 7 110 224 квадратних метри житла, що на 38% менше, ніж роком раніше.
Про це йдеться в пресрелізі ЛУН.
Зазначається, що за офіційними підрахунками в Україні за 2022 рік з'явилося 74 312 квартир у багатоквартирних будинках та 18 281 приватний будинок.
За даними ЛУН, історично лідером з нового будівництва була Київська область, і за рік війни вона завершила на 29% менше нових метрів порівняно з попереднім роком, що можна вважати досить вдалим результатом.
Рекордсмени за кількістю нових приватних будинків:
* Київська область - 4132
* Львівська - 1816
* Волинська - 1391
* Закарпатська - 1365
* Рівненська - 1301
"В Києві ввели в експлуатацію у 2 рази менше житла, ніж роком раніше - 0.9 млн м² проти 1.96 млн м² у 2021. Попри війну в адміністративних межах столиці за 2022 рік з'явилося 100 нових приватних будинків з середньою площею 373 м²", - йдеться в повідомленні.
Рекордсмени за кількістю нових квартир стали:
* Київська область - 15 554
* Київ - 13 898
* Одеська область - 10 295
* Львівська область - 6873
* Вінницька область - 4849
Зазначається, що найкращі результати "рік до року" показали: Полтавська область +48% нових квадратних метрів, Вінницька - +11% та Чернігівська - +7%.
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