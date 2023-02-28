У 2022 році будівництво нового житла в Україні скоротилось на 38% – ЛУН

За 2022 рік в Україні введено в експлуатацію 7 110 224 квадратних метри житла, що на 38% менше, ніж роком раніше.

Про це йдеться в пресрелізі ЛУН.

Зазначається, що за офіційними підрахунками в Україні за 2022 рік з'явилося 74 312 квартир у багатоквартирних будинках та 18 281 приватний будинок.

За даними ЛУН, історично лідером з нового будівництва була Київська область, і за рік війни вона завершила на 29% менше нових метрів порівняно з попереднім роком, що можна вважати досить вдалим результатом.

Рекордсмени за кількістю нових приватних будинків:

* Київська область - 4132

* Львівська - 1816

* Волинська - 1391

* Закарпатська - 1365

* Рівненська - 1301

"В Києві ввели в експлуатацію у 2 рази менше житла, ніж роком раніше - 0.9 млн м² проти 1.96 млн м² у 2021. Попри війну в адміністративних межах столиці за 2022 рік з'явилося 100 нових приватних будинків з середньою площею 373 м²", - йдеться в повідомленні.

Рекордсмени за кількістю нових квартир стали:

* Київська область - 15 554

* Київ - 13 898

* Одеська область - 10 295

* Львівська область - 6873

* Вінницька область - 4849

Зазначається, що найкращі результати "рік до року" показали: Полтавська область +48% нових квадратних метрів, Вінницька - +11% та Чернігівська - +7%.