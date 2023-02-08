Махінації у будівельній сфері: трьом посадовцям Національної спілки архітекторів повідомили про підозру

Служба безпеки повідомила про підозру посадовцям Національної спілки архітекторів, які незаконно змінювали дані в державній електронній системі у галузі будівництва.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисники "видавали" нові сертифікати атестації архітекторів, хоча не мали на це права. Щоб схема працювала, вони незаконно змінювали персональні дані архітекторів у раніше виданих сертифікатах.

"Для цього представник Національної спілки архітекторів, за вказівкою керівника, передав підконтрольній третій особі свій електронний ключ для входу в електронну систему.

Використовуючи ключ та прогалини в протоколах безпеки системи, здійснено несанкціоноване втручання та зміну особистих даних в старих сертифікатах архітекторів з окупованого Криму на необхідних "новостворених", - йдеться у повідомленні.

Як наголошує СБУ, усі дії нових архітекторів з використанням таких "чорних" сертифікатів можуть бути визнані в судовому порядку незаконними, що потягне за собою інші негативні наслідки для забудовників та простих громадян.

Співробітники СБУ викрили і заблокували схему у результаті слідчо-оперативних дій наприкінці минулого року.

Під час обшуків за місцями проживання і роботи ділків правоохоронці виявили електронний ключ доступу до Системи, комп'ютерну техніку та інші цифрові носії інформації з доказами злочинних дій.

На підставі зібраних доказів підозру оголошено керівнику Національної спілки архітекторів України, його заступниці та IT фахівцю, що безпосередньо здійснював втручання, за ч. 2 ст. 361 Кримінального Кодексу Україні.