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АНАЛІТИКА

Оренда квартир у Львові дорожча ніж в Києві – дослідження

22:54 03.02.2023 |

Економіка

 

Середні ціни оренди квартир у Львові вищі за київські: так, різниця на однокімнатній квартирі - 5,5 тис грн за оренду.

Про це свідчать результати дослідження команди iOS-застосунку для оренди квартир у Києві bird ("ЛУН").

Автори дослідження проаналізувала ціни на львівському та київському ринку оренди житла за період з 1 січня 2023 року до 1 лютого 2023 року, оскільки ці міста станом на січень 2023 року, за даними rieltor.ua, є найпопулярнішими за кількістю запитів оренди житла.

 

"Львів став "точкою опори" після початку війни. Попри ракетні удари та проблеми з електроенергією, - багато хто продовжує обирати його саме як "безпечну альтернативу" Києву на час повномасштабної війни", - йдеться у повідомленні.

Так, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становить 13,5 тис грн проти 9 тис грн у Києві, тобто оренда такого житла на 50% обходиться дорожче.

 

Водночас медіанна ціна на двокімнатні у Львові - 16 тис грн проти 12 тис грн у Києві, трикімнатної - 19 тис грн (проти 18 тис грн у столиці).

 

 
За матеріалами: Економічна правда
 

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