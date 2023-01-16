У Києві дешевша оренда квартир, ніж на Львівщині: дані Держстату за регіонами

Вартість оренди однокімнатної квартири за 2022 рік зросла на 32,7% - з 4294 до 5699 грн. Найдорожча оренда житла виявилася у Львівській області, подорожчала у 2,1 раза - до 10 977 грн. Про це повідомляє Держстат.

На другому місці - Закарпатська область, там за однокімнатну квартиру довелося платити майже вдвічі дорожче, порівнюючи з 2021 роком, - 8706 грн.

У Києві оренда подешевшала на 10,3% - до 7637 грн. Місто опустилося на третє місце за вартістю.

Водночас ціни впали в Харківській (на 30,9% - до 3430 грн), в Одеській (на 9,5% - до 4600 грн) та Запорізькій (на 2,2% - до 2931 грн) областях.