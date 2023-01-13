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АНАЛІТИКА

Послугами е-системи у будівельній сфері скористалися 1,3 мільйона українців – Федоров

11:55 13.01.2023 |

Економіка

 

В Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) на сьогоднішній день зберігається понад 1,9 млн документів, а її послугами з 2020 року скористалися 1,3 млн українців.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу Мінцифри з СБУ щодо запобігання корупційних та протиправних схем у будівельній сфері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні в електронній системі зберігається понад 1,9 млн документів, і за той час, як ми запустили інформаційну систему, було 1,3 млн користувачів, які отримали 172 тисячі послуг. По суті інформаційна система стала єдиною системою, через яку в будівельній сфері почали отримувати послуги», - зауважив міністр.

За його словами, тепер усі дії в цьому реєстрі фіксуються, погодження будь-якого документа має цифровий слід, який дозволяє проводити розслідування та відшуковувати корупційні маніпуляції.

Федоров переконаний, що це найголовніше, що відрізняє сьогоднішню будівельну сферу від тієї, яка була до 20-го року.

«І в цьому році ми на 100% закінчимо реформу цього напрямку, не зважаючи на всі супротиви», - резюмував Федоров.

Як повідомлялося, експериментальний проєкт із запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва стартував в Україні у липні 2020 року. У червні 2021 року Кабмін затвердив порядок ведення ЄДЕССБ, який встановлює єдині норми створення електронних документів, а також надання та отримання адміністративних й інших послуг у сфері будівництва.
 

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