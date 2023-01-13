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Італія анонсувала проведення конференції з відновлення України
08:46 13.01.2023 |
Італія розпочинає підготовку до конференції з питань відновлення України, заплановану на березень 2023 року.
Про це заявив міністр з питань підприємства та національного виробництва Італії Адольфо Урсо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.
За словами італійського міністра, за погодженням із міністром закордонних справ країни Антоніо Таяні готується "велика конференція з питань відновлення, яка об'єднає за одним столом італійські та українські інституційні органи влади та бізнес-структури".
З українськими співрозмовниками Урсо обговорив теми, які стануть предметом конференції в Італії.
"Я підтвердив повну підтримку Італією швидкого початку відновлення, безперервності гуманітарної допомоги та ретельного розгляду запитів України на допомогу у відновленні стратегічної інфраструктури, наприклад електромереж, як у двосторонньому, так і в європейському контексті", - прокоментував він.
Крім того, глава міністерства промисловості Італії передав від прем'єр-міністра Джорджії Мелоні сигнал про повну солідарність Риму з Україною та українським народом.
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