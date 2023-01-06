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Медіанні ціни на оренду житла в столиці знизилися на 10-15% - ЛУН
17:02 06.01.2023 |
Кількість запитів на оренду квартир у Києві у грудні 2022 року зросла на 3% порівняно з довоєнним рівнем, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі порталу новобудов ЛУН.
Як повідомляється, команда iOS-застосунку для оренди квартир у Києві bird підготувала оновлену статистику щодо ситуації з попитом та цінами на столичному ринку.
За даними дослідження, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у столиці продовжує падати - до 8,5 тис. грн, що на 10,5% нижче за показники листопада. Наприкінці лютого минулого року вона становила 13 тис. грн на місяць.
Медіанна ціни на оренду двокімнатних квартир на кінець грудня становила 12 тис. грн, що на 14,2% нижче за попередній місяць. У лютому - 21,6 тис. грн.
Для трикімнатних квартир зниження медіанної ціни становило 9%. Наразі таку квартиру можна зняти за 20 тис. грн. Це значно нижче за довоєнні ціни, адже 24 лютого 2022 року таке житло коштувало 46,1 тис. грн на місяць.
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