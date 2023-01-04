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Ринок нерухомості за дев'ять місяців впав майже втричі, – «Опендатабот»

10:53 04.01.2023 |

Економіка

 

За 9 місяців 2022 року нотаріуси посвідчили 224 тис. договорів з нерухомості, що у 2,7 раза менше, аніж торік - за аналогічний період 2021 року нотаріуси зафіксували 598 тис. договорів.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що ситуація дещо покращилась у третьому кварталі, проте 2022-й все ще залишається провальним для ринку нерухомості.

Переважна більшість цих угод стосується купівлі-продажу квартир і житлових будинків (28%) та земельних ділянок або паїв (38%). Для порівняння: у 2021 році частка договорів з купівлі-продажу квартир та житлових будинків складала 36%, а земельних ділянок та паїв - 31% від загальної кількості посвідчених угод.

Купівлі квартир та житлових будинків минулого впали майже у 3,5 раза: з 218 тис. до 63 тис. угод. Провальним виявився другий квартал. Із квітня по травень було укладено лише 9,4 тис. договорів.

Ситуація з купівлею-продажем земельних ділянок та паїв краща: кількість угод за 2022 рік скоротилась лише удвічі. Якщо за три квартали 2021 року було посвідчено 183 тис. договорів, то 2022-го - лише 85 тис. У найбільш провальному для ринку нерухомості другому кварталі кількість угод впала до 11 тис.

Водночас стабільно незмінною залишається лише частка договорів, посвідчених приватними нотаріусами - 94% від загальної кількості угод.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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