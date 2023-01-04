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«Уряд не скасував Prozorro». Мінекономіки обґрунтувало відмову від аукціонів на тендерах

10:44 04.01.2023 |

Економіка

 

Міністерство економіки не бачить проблеми у скасуванні електронного аукціону при державних закупівлях. Про це йдеться в поясненні міністерки Юлії Свириденко та її заступниці Надії Бігун.

"Уряд не скасував Prozorro, і це головне", - написала Свириденко у Facebook.

Рішення уряду скасовує тільки один елемент у процедурі - власне електронний аукціон, який відбувається після подачі тендерних пропозицій за умови, що учасників не менше ніж двоє.

Особливої конкуренції на тендерах зараз немає, тож переважна більшість торгів останнім часом відбувалася без аукціону.

"Ми перевірили: станом на кінець року 42% торгів завершилися неуспішно. В середньому 66% торгів мали лише одну пропозицію, і станом на кінець року ця цифра зросла до 88%", - написала Бігун у Facebook.

Виходячи з цього, уряд спростив правила електронних торгів: перемогу здобуватиме той, хто дасть найменшу ціну під час надання першої пропозиції.

Міністерство наголошує, що на такий крок пішло на прохання учасників торгів.

"Адже на подання першої пропозиції у них є сім днів, а для ставки на пониження в аукціоні - 2-3 хвилини. І через блекаут підприємці часто не можуть брати подальшу участь у торгах", - заявила Свириденко.

Наскільки масовою була ця проблема, міністерство не уточнило.

Зате міністерство вказує, що це рішення - тимчасове, на шість місяців. Зміни можуть бути переглянуті, якщо ситуація з електрикою стабілізується.

Ще один аргумент міністерства на користь тимчасового скасування електронних аукціонів - рекомендації Світового банку. Він пропонував зробити застосування аукціону під час проведення процедур закупівель опціональним, а не обов'язковим.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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