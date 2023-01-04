Фінансові новини
- |
- 04.01.23
- |
- 13:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Уряд не скасував Prozorro». Мінекономіки обґрунтувало відмову від аукціонів на тендерах
10:44 04.01.2023 |
Міністерство економіки не бачить проблеми у скасуванні електронного аукціону при державних закупівлях. Про це йдеться в поясненні міністерки Юлії Свириденко та її заступниці Надії Бігун.
"Уряд не скасував Prozorro, і це головне", - написала Свириденко у Facebook.
Рішення уряду скасовує тільки один елемент у процедурі - власне електронний аукціон, який відбувається після подачі тендерних пропозицій за умови, що учасників не менше ніж двоє.
Особливої конкуренції на тендерах зараз немає, тож переважна більшість торгів останнім часом відбувалася без аукціону.
"Ми перевірили: станом на кінець року 42% торгів завершилися неуспішно. В середньому 66% торгів мали лише одну пропозицію, і станом на кінець року ця цифра зросла до 88%", - написала Бігун у Facebook.
Виходячи з цього, уряд спростив правила електронних торгів: перемогу здобуватиме той, хто дасть найменшу ціну під час надання першої пропозиції.
Міністерство наголошує, що на такий крок пішло на прохання учасників торгів.
"Адже на подання першої пропозиції у них є сім днів, а для ставки на пониження в аукціоні - 2-3 хвилини. І через блекаут підприємці часто не можуть брати подальшу участь у торгах", - заявила Свириденко.
Наскільки масовою була ця проблема, міністерство не уточнило.
Зате міністерство вказує, що це рішення - тимчасове, на шість місяців. Зміни можуть бути переглянуті, якщо ситуація з електрикою стабілізується.
Ще один аргумент міністерства на користь тимчасового скасування електронних аукціонів - рекомендації Світового банку. Він пропонував зробити застосування аукціону під час проведення процедур закупівель опціональним, а не обов'язковим.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль називає впровадження обов'язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів на 2023 рік
ТОП-НОВИНИ
|За 2022 державний бюджет виконано з дефіцитом 911,1 млрд гривень, у грудні дефіцит склав 99 млрд гривень
|Саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві 3 лютого - розмова Зеленського з фон дер Ляєн
|Сім півкроків «слуг народу». Чи приймуть Україну до Євросоюзу 2023 року
|«Путін — сатана». У яку пастку загнав Онуфрія Конституційний суд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
У РУБРИЦІ
|В Україні зменшили розмір виплат безробітним
|Митниця не виконала план по зборам в 2022
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.01.23
|АРМА передали майже 800 мільйонів заарештованих активів російського олігарха
|Середні ціни на всі види пального знизилися
|Кабмін компенсуватиме власникам індустріальних парків 100% вартості підключення до мереж
Бізнес
|Amazon запустив сервіс доставки товарів за допомогою дронів у двох штатах США
|MSI анонсувала перший у світі ігровий ноутбук із дисплеєм Mini LED 4K з частотою кадрів 144 Гц
|TikTok тепер заборонено використовувати на робочих телефонах в усьому Конгресі США
|Volkswagen анонсував новий електрокросовер із запасом 700 км
|Обсяг операцій з NFT на Ethereum сягнув понад $23 млрд у 2022 році
|Маск повідомив про активацію майже 100 терміналів Starlink в Ірані