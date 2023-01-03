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Кабмін тимчасово дозволив проводити торги на Prozorro без аукціонів
09:07 03.01.2023 |
Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови №1178, згідно з якими з 3 січня відкриті торги з особливостями в системі Prozorro тимчасово проходитимуть без аукціонів. Про це повідомляє пресслужба Prozorro.
Відмова від аукціонів має забезпечити рівні права всіх учасників закупівель під час регулярних та тривалих відключень електроенергії, йдеться в повідомленні.
У Prozorro пояснюють, що з початком масованого обстрілу енергоінфраструктури підприємці частіше скаржаться, що не змогли взяти участь в аукціоні через відсутність інтернету. Кілька разів Prozorro була змушена перенести дату проведення аукціонів, проте за нинішніх умов це не є системним розв'язання проблеми та призводить до затягування торгів.
"Відмова від аукціонів - це тимчасове рішення, і ми будемо раді їх повернути, як тільки ситуація з нашою енергосистемою буде більш стабільною та прогнозованою", - коментують у Prozorro.
Водночас наголошується, що навіть за відсутності аукціонів у системі Prozorro й надалі проводитимуться конкурентні закупівлі, які дають змогу економити кошти. Система автоматично визначатиме найбільш вигідну пропозицію на основі цін, наданих постачальниками під час подання своєї тендерної пропозиції.
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