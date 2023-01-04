«Слуги народу» просять уряд переглянути рішення про скасування аукціонів у Prozorro

Фракція «Слуга народу» у Верховній Раді надіслали лист Кабінету Міністрів, в якому закликають переглянути рішення про скасування аукціонів у системі Prozorro на час воєнного стану.

Як передає Укрінформ, про це речниця фракції Юлія Палійчук повідомила у Телеграмі.

«Фракція «Слуга Народу» направила уряду звернення щодо ситуації, пов‘язаної зі скасуванням аукціонів у системі Prozorro на час воєнного стану. Нагадаємо, необхідність таких змін у Міністерстві економіки України пояснюється тим, що в умовах відключення електроенергії не всі учасники торгів у системі електронних закупівель мають можливість взяти участь в аукціонах. Однак у фракції вважають, що таке рішення несе корупційні ризики», - зазначила Палійчук.

За її словами, народні депутати просять переглянути положення постанови, ініціювавши зміни до неї або ж надавши роз'яснення стосовно стратегії мінімізації корупційних ризиків через ухвалене рішення й набуття ним чинності.

«Прийняття вказаної постанови №1495 несе ряд корупційних ризиків, а також може викликати публічний резонанс та можливі спекуляції на вказаній темі, що може негативно вплинути на рівень довіри громадськості до системи Prozorro», - йдеться в листі.

Як повідомляв Укрінформ, через регулярні та тривалі відключення електроенергії уряд тимчасово дозволив проводити торги на Prozorro без аукціонів. Нововведення стосується закупівель, розпочатих із 3 січня.

Таке рішення є реакцією на численні звернення від підприємців, які не змогли взяти участь в аукціоні через відсутність інтернету внаслідок масованих обстрілів енергетичної інфраструктури.

Від початку повномасштабної війни у системі електронних закупівель Prozorro провели 94 тисячі тендерів на 120 млрд грн. Учасниками конкурентних закупівель стали понад 23 тисячі підприємств. Різниця між загальною сумою, яку державні замовники планували витратити на свої закупівлі, та сумою, за якою були укладені контракти завдяки тендерним процедурам, становить 6 млрд грн.