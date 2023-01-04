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Україна будуватиме розгалужену мережу укриттів у межах пішохідної доступності
Україна у 2023 році розпочне розбудову розгалуженої мережі сучасних облаштованих укриттів для громадян у межах пішохідної доступності.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у вівторок, передає кореспондент Укрінформу.
«У 2023 році влада планує активно створювати інфраструктуру безпеки. Це розгалужена мережа сучасних облаштованих укриттів у межах пішохідної доступності», - сказав Шмигаль.
За його словами, зокрема, у вівторок уряд ухвалить рішення про вдосконалення проєктування будівель. «Визначаємо перелік об'єктів, під час будівництва яких обов'язково мають бути передбачені укриття й інші елементи захисту. Це заклади освіти, лікарні, житлові та громадські будівлі, об'єкти критичної інфраструктури», - сказав прем'єр.
Шмигаль додав, що також будуть встановлювати додаткові засоби перевірки в громадських місцях: рамки та сканери. «В умовах боротьби зі справжнім терористом - це так само невід'ємний захід», - зазначив він.
У планах також - врегулювання питання обігу зброї в Україні.
Як повідомлялося, влада планує реалізувати право людей на самозахист і водночас сформує необхідні запобіжники.
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