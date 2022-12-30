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АНАЛІТИКА

Середня вартість житла у Києві з початку війни зросла на 5% - ФДМ

15:22 30.12.2022 |

Економіка

 

Середній показник вартості квадратного метра житла у Києві з початку війни зріс на 5,3% - з $1600 до $1685, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Фонді держмайна (ФДМ).

Згідно з повідомленням, цей показник також зріс у Дніпрі (на 4,3%, із $690 до $720/кв. м.) та Львові (на 4,1%, із $960 до $1000/кв. м). Водночас його зниження зафіксовано у Харкові (на 3,4%, $745 до $720) та Одесі (на 5,6%, із $810 до $765).

У пресслужбі ФДМ нагадали, що усереднені показники вартості квадратного метра житлової нерухомості визначено шляхом використання аналітичних даних відкритих інформаційних джерел, використовуваних Єдиною базою даних звітів про оцінку для формування оціночної вартості та даних про ринкову вартість зі звітів про оцінку, що містяться в базі.

Як повідомлялося, з початку повномасштабної війни у лютому 2022 року українці продали 52,6 тис. об'єктів нерухомості, що у 4,6 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року. За даними ФДМ, основну частку продажу становили об'єкти житла. Так, з 24 лютого до 12 грудня 2022 року українці придбали 47 тис. квартир та житлових будинків, що також у 4,6 раза нижче, ніж за аналогічний період 2021 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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