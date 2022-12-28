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З початку війни продаж об'єктів нерухомості фізособами скоротився в 4,6 раза, - ФДМУ
17:23 28.12.2022 |
З початку війни продаж об'єктів нерухомості фізичними особами скоротився в 4,6 раза.
Про це йдеться в повідомленні Фонду державного майна, передають Українськi Новини.
"З початку великої війни український ринок нерухомості зазнав кардинальних змін. За період з 24 лютого до 12 грудня українці продали 52 605 різноманітних об'єктів нерухомості. Це в 4,6 разів менше, ніж за аналогічний період 2021 року (242 893). Левову частку в продажах займають об'єкти житлової нерухомості. З 24 лютого до 12 грудня покупці придбали 47 023 квартир і житлових будинків. Це в 4,6 разів менше, ніж за аналогічний період 2021 року (216 994)", - йдеться в повідомленні.
Також, згідно з повідомленням, суттєво впали продажі промислової нерухомості і гаражів - в 4,3 раза до 4622 об'єктів, торговельної нерухомості - в 5,2 раза до 502 об'єктів і адміністративної нерухомості - в 7,9 раз до 458 об'єктів.
В повідомленням нагадується, що ФДМУ веде Єдину базу звітів про оцінку, на підставі яких в подальшому продавці нерухомості сплачують податки.
"Ми рецензуємо ці звіти, щоб не допустити заниження вартості активів і, як наслідок, зменшення податків. В 2022 році завдяки такому моніторингу Фонду держмайна вдалося не допустити скорочення надходжень до бюджету на приблизно 1,5 млрд грн", - розповіла заступник голови Фонду держмайна Юлія Бєлова.
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