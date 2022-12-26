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Посли G7 про реформу містобудування: Важливо зберегти повноваження місцевих громад
15:44 26.12.2022 |
Посли країн "Великої сімки" заявили про важливість збереження повноважень громад під час реалізації реформи містобудування.
Про це йдеться у заяві в Twitter-акаунті "Посли G7 за реформу в Україні".
"Послам G7 було цікаво почути про реалізацію реформи містобудування, яку ми продовжимо моніторити. При виконанні реформи важливо зберегти повноваження місцевих громад", - йдеться у повідомленні.
До заяви додали фото зустрічі послів з віцепрем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим та віцепрем'єр-міністром - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.
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Парламент ухвалив законопроєкт №5655, що передбачає радикальні зміни у містобудуванні. Схоже, він не сподобався містам та активним мешканцям. Чому?
Кубраков написав у Twitter, що на зустрічі обговорювалася реформа міського планування, яка змінює підхід до будівництва і впроваджує цифровізацію.
"Країни G7 долучаються до моніторингу впровадження реформи містобудування. Мова про подальшу імплементацію закону 5655 про реформу містобудування, яка дасть старт масштабній відбудові країни і змінить принципи роботи будівельної галузі.
Ми створюємо реформу і відкриті для експертного діалогу, просвітництва та співпраці. Наступний етап - імплементація", - заявила авторка законопроєкту, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
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