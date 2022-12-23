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Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за 6 міс.-2022 скоротився в 2,1 раза - Держстат
17:45 23.12.2022 |
Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у січні-червні 2022 року скоротився у 2,1 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 36 млрд грн, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).
За даними статвідомства, у червні-2022 обсяг будівельних робіт становив лише 22,2% від показника червня-2021. При цьому у червні до травня поточного року показник зріс на 18,5%.
Як повідомив Держстат, у першому півріччі 2022 року до січня-червня 2021 року скорочення обсягів будівельних робіт спостерігалося у всіх сегментах будівництва. Так, обсяг будівельних робіт у житловому будівництві скоротився в 2,1 раза - до 7,6 млрд грн (37,3%), у нежитловому - удвічі, до 9,9 млрд грн (39,5%), у сегменті інженерних споруд - у 2,2 раза, до 18,3 млрд грн (36,6%).
Частка нового будівництва до загального обсягу виконаних будівельних робіт становила 43,8%, ремонту - 27,4%, реконструкції та технічного переоснащення - 28,8%.
Держстат зазначає, що публікацію даних було відкладено через воєнний стан. Статдані наведено без урахування тимчасово окупованого Криму та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
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