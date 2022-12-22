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АНАЛІТИКА

На порталі «Дія» повноцінно запускають послугу «єОселя»

09:12 22.12.2022 |

Економіка

 

Міністерство цифрової трансформації повноцінно запускає в застосунку «Дія» послугу доступного кредитування «єОселя», в межах якої українці зможуть отримати іпотеку на отримання житла.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу «єОселя: перші результати програми та презентація в застосунку «Дія», передає кореспондент Укрінформу.

«Одна з послуг, в якій ми фундаментально змінили процес, це - «єОселя». Раніше, щоб отримати іпотеку, люди ходили в банки, збирали документи та постійно витрачали час на різні додаткові процеси. Дія все спрощує, адже тепер все можна зробити в застосунку лише в кілька кліків. А відповідь від банків про отримання кредиту може надійти протягом 5-7 хвилин», - зазначив міністр.

За його словами, на першому етапі програми, що стартував із 1 жовтня, можуть взяти участь військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики, науковці. Для них передбачені максимально пільгові умови позики.

«Нашим завданням було розробити технічну частину послуги. Дія автоматично підтягує дані з 11 реєстрів. А це - понад 300 полів заяв. При цьому подати заяву можна одночасно в один чи в п'ять банків, а не ходити до них, що дуже зручно», - додав Федоров.

Як повідомлялось, станом на 21 грудня за державною програмою іпотечного кредитування видано вже 277 пільгових кредитів на 358,8 млн грн. Переважну більшість із них отримали військовослужбовці та силовики - близько 85% від усіх виданих позик.

Із жовтня на порталі «Дія» у тестовому режимі запрацювала програма доступного кредитування для українців «єОселя», яка дозволяє отримати кредит на житло з пільговими ставками 3% для чотирьох категорій або 7% - для всіх інших категорій.

Пільгові кредити під 3% на житло можуть отримати військовослужбовців за контрактом, захисники України, силовики та їхні родини, а також медики, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах.

Умови кредитування за програмою: пільгова відсоткова ставка; максимальний термін кредитування - до 20 років; мінімальний перший платіж - не менше 20% від суми.
 

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