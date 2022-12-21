Програма єОселя: учасники отримали понад 270 пільгових кредитів на житло

У рамках програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя" вже видали 277 кредитів.

Про це розповіла перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко під час спільного брифінгу з віцепрем'єром - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

Станом на 21 грудня для участі в програмі подали 24,1 тис заявок. Позитивне рішення було прийнято по 7,1 тис, ще 8 тисяч заявок розглядають.

71% квартир учасники програми "єОселя" знаходять і купують на вторинному ринку житла та лише 29% беруть кредит на житло від забудовників.

Нагадаємо, взяти пільговий іпотечний кредит за програмою можуть:

* військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики/правоохоронці та члени їхніх сімей.

А також такі категорії, що працюють у державному та комунальному секторах:

* медики;

* педагоги;

* науковці.

Вони можуть скористатися максимально пільговими умовами позики - кредит під 3% до 20 років з початковим внеском від 20%.