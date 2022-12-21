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Програма єОселя: учасники отримали понад 270 пільгових кредитів на житло
16:27 21.12.2022 |
У рамках програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя" вже видали 277 кредитів.
Про це розповіла перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко під час спільного брифінгу з віцепрем'єром - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.
Станом на 21 грудня для участі в програмі подали 24,1 тис заявок. Позитивне рішення було прийнято по 7,1 тис, ще 8 тисяч заявок розглядають.
71% квартир учасники програми "єОселя" знаходять і купують на вторинному ринку житла та лише 29% беруть кредит на житло від забудовників.
Нагадаємо, взяти пільговий іпотечний кредит за програмою можуть:
* військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики/правоохоронці та члени їхніх сімей.
А також такі категорії, що працюють у державному та комунальному секторах:
* медики;
* педагоги;
* науковці.
Вони можуть скористатися максимально пільговими умовами позики - кредит під 3% до 20 років з початковим внеском від 20%.
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