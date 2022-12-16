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Обсяг будівництва нового житла за 9 міс. скоротився вдвічі - Держстат

13:33 16.12.2022 |

Економіка

 

Загальна площа житлових будівель, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), у січні-вересні 2022 року скоротилася вдвічі порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 5,2 млн кв. м, повідомила Державна служба статистики.

За даними статвідомства, за дев'ять місяців загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків становила 5 млн 89,6 тис. кв. м (97% від загального обсягу). Кількість заявлених на старті будівництва квартир у багатоквартирних будинках становила 68,1 тис., що у 1,8 раза менше, ніж торік.

У Києві за цей період загальна площа нового будівництва житла скоротилася на 77% до січня-вересня-2021 - до 654 тис. кв. м, у Київській області - на 29% - до 1,4 млн. кв. м.

Згідно з Держстатом, у Львівській області обсяг нового будівництва скоротився на 12% до минулого року та становив 771,2 тис. кв. м; у Хмельницькій - зменшився на 48%, до 266,2 тис. кв. м; на Одещині - "мінус" 80%, до 227,8 тис. кв. м; у Харківській - скоротився на 67%, до 213,4 тис. кв. м; у Тернопільській - "мінус" 22%, до 203,1 тис. кв. м.

Водночас у Волинській області обсяг нового будівництва у січні-вересні 2022 року становив 421,5 тис. кв. м, що у 3,2 раза перевищує показник минулого року. Приріст обсягів до минулого року також зафіксовано у Рівненській (155,6 тис. кв. м, +21%) та Сумській (60,6 тис. кв. м, +2%) областях.

В решті областей України обсяг нового будівництва за зазначений період становив менше 200 тис. кв. м.

Держстат нагадує, що показники наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму та м.Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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