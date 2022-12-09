В Україні відібрали ще 500 родин, які отримають пільгову іпотеку

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву провів 14-ий етап відбору учасників програми «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб», обравши 500 осіб, які матимуть змогу отримати житлові кредити на вигідних умовах.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що процедура відбору переможців з-поміж кандидатів не змінилась. Зокрема, використано метод випадкового вибору із застосуванням програмного забезпечення, обраного Міжнародним імплементаційним консультантом (IPC GmbH) та погодженого KfW.

Вже 10 грудня регіональні управління фонду повідомлять переможців про необхідність подання документів, визначених відповідним порядком. Перелік людей відбору буде опубліковано на офіційному вебсайті Держмолодьжитла і сайтах його регіональних управлінь.

Як повідомлялось, програма «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» започаткована у липні 2021 року. Вона фінансується за рахунок 25,5 млн євро гранту Уряду Німеччини, наданих за міжурядовою угодою через Кредитну установу для відбудови KfW.

За програмою у пільгову іпотеку можна взяти тільки готове або прийняте в експлуатацію житло. Відбір переможців здійснюється методом комп'ютерної вибірки за допомогою генератора випадкових чисел із застосуванням програмного забезпечення.

Кредити переможцям надаються на термін до 30 років під 3% річних, виходячи з нормативної площі житла 52,5 кв. м загальної площі на особу чи сім'ю з двох осіб і додатково 21 кв. метр на кожного наступного члена сім'ї.

Зареєструватися для участі у програмі можна через портал державних послуг Дія або в регіональних управліннях Держмолодьжитла.