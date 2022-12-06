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Орендні ставки у столичних бізнес-центрах знизилися на 30% з початку року - UTG
17:35 05.12.2022 |
Орендні ставки у столичних бізнес-центрах знизилися на 30% з початку року, повідомив керівник департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтин Олійник агентству "Інтерфакс-Україна".
"Якщо в січні 2022 року оренда в класі "А" становила $28,1/кв. м/міс., у класі "В" - $17,9, у класі "С" - $11,9/кв. м/міс. без урахування ПДВ, OPEX, комунальних платежів та коефіцієнтів BOMA), то на початок грудня 2022 року можна констатувати зниження ставок мінімум на 30%, особливо з огляду на зміни курсу національної валюти щодо долара США", - повідомив Олійник.
Таке падіння експерт пояснив стрімким зниженням попиту на офісні площі, перш за все, з боку міжнародних компаній та ІТ-сегмента.
При цьому 41,28% персоналу опитаних IT-компаній було евакуйовано або за кордон, або перемістилося на захід України. Фахівці найчастіше залишали Київ (скорочення з 45% до 29% загальноукраїнської кількості IT-фахівців), Харків (з 13% до 2%), Одесу (з 5% до 3%). Вони переїжджали до Львівської області (зростання з 13% до 18%), або Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Експерт також звернув увагу на те, що ціла низка українських IT-компаній повністю припинила обслуговування російських клієнтів або закрила свої офіси в країні-агресорі, що призводить до скорочення обсягу їхніх доходів.
"Як не прикро, найімовірніше, що левова частка співробітників IT-сфери найближчим часом вже не повернеться назад до українських офісів", - зазначив Олійник.
Щодо міжнародних компаній, то, за оцінкою Олійника, їхня кількість до кінця року скоротиться на 78%.
За прогнозами аналітиків компанії UTG, до завершення воєнних дій в Україні в офісному сегменті комерційної нерухомості на тлі низьких операційних показників у більшості компаній-орендарів та суттєвої економії ресурсів із раціоналізацією видаткової частини спостерігатиметься подальше скорочення ділової активності.
"Триватимуть переїзди компаній у більш доступні офісні центри або оптимізація витрат орендарів у бік скорочення займаних площ", - зазначив експерт.
Окрім цього, деякі найбільші українські корпорації почнуть переводити своїх співробітників з орендованих приміщень до власної адміністративної нерухомості, закриваючи незатребувані представницькі офісні приміщення.
Загалом експерт прогнозує подальше зниження ставок.
"Враховуючи додаткові негативні фактори жовтня/листопада (обстріли окупантами енергетичної інфраструктури України, непередбачуваність планових/аварійних відключень електроенергії, зростання вартості енергоносіїв, подорожчання комунальних платежів, а з ними і OPEX, вартості обслуговування офісу/опалення, можна висловити припущення, що навантаження збільшуватиметься, а ставки оренди в найближчій перспективі продовжать своє подальше зниження", - повідомив Олійник.
Компанія UTG створена у 2001 році. Розробила понад 1,3 тис. концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м. комерційних площ в Україні.
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