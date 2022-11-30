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Перші два об'єкти незавершеного будівництва акредитовані за іпотечною програмою «Е-Оселя»

17:25 30.11.2022 |

Економіка

Перші два об&apos;єкти незавершеного будівництва акредитовані за іпотечною програмою «Е-Оселя»
 

Перші два об'єкти незавершеного будівництва стали доступними для іпотеки за програмою "Є-Оселя", повідомили у пресслужбі "Укрфінжитло".

У релізі зазначається, що це будинки від забудовника Royal House у ЖК "Нова Англія" у Києві. Пільгові іпотечні кредити на квартири надаватиме банк-партнер "Глобус".

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в Royal House, наразі два будинки комплексу "Віндзор" та "Ноттінгем" перебувають на стадії готовності - 59% і 39% відповідно. Очікується, що їх буде введено в експлуатацію наприкінці 2023 року.

Нагадаємо, програма "Є-Оселя" стартувала з 1 жовтня цього року в тестовому режимі.

Подати заявку для отримання пільгової іпотеки за річною ставкою 3% можуть військовослужбовці ЗСУ за контрактом та правоохоронці, медики, вчителі та науковці, які працюють в установах державної та комунальної форм власності.

Для продажу за державною програмою "Є-Оселя" в будинках, що будуються, забудовники мають бути акредитовані банком-учасником програми та підтверджені компанією "Укрфінжитло".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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