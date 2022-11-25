Прийом житла в експлуатацію за 9 міс. 2022 року впав на 44,9% - Держстат

В Україні за три квартали 2022 року прийнято в експлуатацію 4 млн 825 тис. 286 кв. м житла, що на 44,9% нижче показника за аналогічний період минулого року, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у четвер.

При цьому трохи менше - на 33,7% - знизилася активність приватного домобудівництва - до 2 млн кв. м у складі одноквартирних будинків проти 3 млн кв. м рік тому, тоді як майже вдвічі впала площа введених в експлуатацію квартир у багатоквартирних будинках - 2,8 млн кв. м проти 5,7 млн кв. м.

Житла у складі гуртожитків запроваджено 6,2 тис. кв. м, що на 72% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом квартир запроваджено 60 тис. 980, що вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року. З них 13 206 у одноквартирних будинках, 47 774 - у багатоквартирних.

За даними Держстату, у третьому кварталі спад прийому житла в експлуатацію уповільнився до 39,2% з 54,1% у другому кварталі, зокрема по одноквартирних будинках - до 12,8% із 48,6%, багатоквартирних - до 48 ,4% із 57,5%.

В абсолютних показниках у третьому кварталі було введено в експлуатацію 2 млн 405,1 тис. кв. м житла, зокрема в одноквартирних будинках - 881,1 тис. кв. м, у багатоквартирних - 1 млн. 519,7 тис. кв. м, у гуртожитках - 4.3 тис. кв. м.

