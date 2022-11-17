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АНАЛІТИКА

Ізраїль придбав «стратегічне обладнання» для України на мільйони доларів, - ЗМІ

Ізраїль придбав «стратегічне обладнання» для України на мільйони доларів, - ЗМІ

 

Ізраїль під тиском США погодився профінансувати закупівлю "стратегічного обладнання" для України на мільйони доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Haaretz.

Видання з посиланням на західні дипломатичні джерела повідомило, що високопоставлені політики та силовики Ізраїлю погодилися розширити допомогу для України, а не обмежуватись лише гуманітарною допомогою після прохання адміністрації президента США Джо Байдена.

Зазначається, що обладнання буде передано через країну НАТО, яка постачає зброю Україні. Повідомляється, що фінансування "стратегічного обладнання" було разовим. Рішення про те, чи продовжувати його, як вимагають Штати, залишиться за наступним урядом.

Окрім того, Haaretz пише, що в останні місяці Єрусалим погодився дозволити країнам НАТО, таким як Британія, передавати Україні системи озброєння, які включають оптико-електронне обладнання та системи управління вогнем, що вироблені ізраїльських компаній.

До того ж, за даними американських джерел, Ізраїль таємно допомагає Україні у сфері розвідки.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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