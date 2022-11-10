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АНАЛІТИКА

Затримка із завершенням до 70% новобудов може тривати понад рік - експерт

17:32 10.11.2022 |

Економіка

 

Строк спорудження до 70% новобудов може зрости більш як на один рік; при цьому проєкти, які до початку війни були на початкових стадіях, відкладено на невизначений термін.

Про це Укрінформу повідомив співзасновник та керуючий партнер інвестиційно-девелоперської компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

"Затримка із завершенням будівництва до 70% новобудов може скласти понад 1 рік. Переважно це об'єкти, ступінь готовності яких на початок широкомасштабної війни становив від 30% до 60%", - сказав Семенцов.

За його словами, реалізація проєктів, які у грудні 2021 року - лютому 2022 року перебували на початкових стадіях будівництва, призупинена на невизначений термін.

Експерт зазначив, що впродовж травня - листопада 2022 року було введено в експлуатацію близько третини житлових об'єктів, ступінь готовності яких на момент вторгнення становив понад 80% (до 2-3% від загальної кількості новобудов). При цьому, за його прогнозом, до кінця 2022 року не варто чекати якихось позитивних зрушень на первинному ринку житла.

"Первинний ринок будівництва житла фактично опинився в нерозривному колі непоборних обставин, викликаних війною. І допоки триватиме активна фаза бойових дій, годі чекати якихось суттєвих зрушень на ринку. Але варто звернути увагу на те, що за останні 8,5 місяця ще не було жодного випадку, коли забудовник офіційно був визнаний банкрутом", - прокоментував Семенцов.

Він вважає, що для відновлення первинного ринку вже у післявоєнний період потрібно розробити комплексну державну програму, яка б, з одного боку, сприяла відносно швидкому відновленню будівельної галузі (за 1-3 роки), а з іншого - запровадила б нові принципи роботи девелоперів та їхньої взаємодії з покупцем.

Така програма має передбачати розвиток гнучких іпотечних програм, надання кредитів девелоперам на реалізацію проєктів під 3-5% із встановленням банківського контролю за використанням наданих коштів, вирішення питання компенсацій за зруйноване та пошкоджене майно під час війни тощо.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів уможливив у будівництві проєкти повторного використання, що пришвидшить будівельні роботи.

За даними дослідження групи "Рейтинг", 10% респондентів заявили, що мають пошкоджене або зруйноване житло внаслідок збройної агресії рф в Україні.
 

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