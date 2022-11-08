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Вакантність офісної нерухомості у Києві перевищила 21% на кінець 3 кв.-2022 року - CBRE Ukraine
14:42 08.11.2022 |
Обмежений обсяг валового поглинання призвів до зростання рівня вакантних площ на 3,5 процентного пункту (п.п.), до 21,2% на кінець третього кварталу 2022 року з попереднім кварталом, повідомили у пресслужбі CBRE Ukraine агентству "Інтерфакс-Україна".
Як випливає із огляду офісної нерухомості від CBRE Ukraine, у липні-вересні продовжилася тенденція двох попередніх кварталів обмеженої орендної активності. У третьому кварталі цей показник залишив лише 12 тис. кв. м, що уп'ятеро менше, ніж на початку року. Більшість угод стосувалася продовження або переукладання договорів та скорочення наявних офісних площ.
Дедалі поширенішою стає практика суборенди, орендарі готові здавати частини своїх офісів у суборенду для оптимізації орендної плати або операційних витрат у зв'язку із низьким рівнем заповнюваності. Залежно від умов оренди, суборенда найчастіше є рішенням у разі неможливості розірвання договорів оренди. Однак і обсяг укладених угод щодо суборенди залишається низьким через обмежену орендну активність на ринку", - повідомила керівник відділу маркетингу та досліджень CBRE Ukraine Діана Квітчук, слова якої наведено в повідомленні.
Чисте поглинання залишається негативним вже три квартали поспіль - за підсумками третього кварталу це мінус 74 тис. кв. м.
За оцінками аналітиків CBRE Ukraine, негативне чисте поглинання, ймовірно, збережеться до кінця 2022 року, проте очікується, що до кінця року його темпи зменшаться.
У третьому кварталі на ринок не було введено жодного нового бізнес-центру, тому загальний обсяг пропозиції офісів у Києві не змінився і становив близько 2,11 млн. кв. м. Заплановано для введення в експлуатацію до кінця року близько 23,5 тис. кв. м - у Unit.City B15 та Unit.City B6.
Низька активність ринку призвела до зниження ставок. Прайм орендної ставки знизився в середньому на 8-10%, з $25 до $22-23 за кв.м/місяць з початку року. Орендні ставки у класі А варіювалися від $18 до $26 (-7% нижня межа), у класі В - від $7 до $17 (-22% нижня межа та -15% верхня межа).
"Пропоновані орендні ставки на сьогодні не показові, оскільки фактичні або ефективні умови угод часто значно нижчі від заявлених і різниця може становити від -20% до -50% від задекларованих", - повідомила Квітчук.
За її словами, для збереження заповнюваності та потоків доходів орендодавці продовжують надавати знижки, спеціальні умови оренди чи стимули, аж до "безкоштовної" оренди для залучення нових орендарів або підтримки інтересу орендарів, які мають намір переїхати.
CBRE зі штаб-квартирою в Лос-Анджелесі (США) є найбільшою у світі консалтинговою та інвестиційною компанією у сфері комерційної нерухомості, дохід якої у 2020 році становив $23,8 млрд. Згідно з рейтингом Fortune, CBRE входить до списку 500 найбільших у світі компаній (128 -е місце у 2020 р.).
Акції компанії CBRE Group Inc. торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі.
Український офіс CBRE відкрито у січні 2008 року, є частиною афілійованої мережі компанії.
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