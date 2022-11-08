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Ціни новобуду економкласу в Києві зросли на 8%, до 33,9 тис. грн/кв. м - M4U
21:20 07.11.2022 |
Кількість активних будівельних майданчиків у столиці збільшилася до 185 у жовтні, водночас зростання цін уповільнилося, найбільше подорожчав економклас, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" засновник M4U Володимир Даниленко.
За даними M4U, у жовтні відбувалися роботи на 185 будівельних майданчиках столиці, що на 6,9% більше, ніж у вересні, і на 26,3% менше, ніж до повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії.
Зростання вартості квадратного метра в споруджуваних об'єктах Києва у вересні становило лише 1,7%, середня ціна - 60 477 грн/кв. м.
Проте аналітики M4U відзначають зміну тренду: якщо раніше найбільшу динаміку цін показували комфорт- та бізнескласи, то в жовтні найвищий показник - в економкласі, де квадратний метр у середньому подорожчав на 8%, до 33 882 грн. Водночас середня вартість комфорткласу зросла лише на 2,7%, а бізнескласу навіть знизилася - на 0,5%. Квадратний метр у новобудовах еліткласу зріс у ціні на 2,5%.
"Така ситуація не типова для ринку нерухомості Києва останніх років, але цілком закономірна. Нові атаки на Київ та проблеми з енергетичною інфраструктурою скорочують і без того низький попит. Девелопери намагаються стримувати зростання цін і пропонувати своїм клієнтам привабливі умови купівлі. Водночас собівартість будівництва продовжує зростати. В економкласі - найнижча маржинальність, тому девелопери змушені підвищувати ціни, щоб покрити зростання собівартості", - повідомив Даниленко.
За даними M4U, найбільша кількість пропозицій квартир зосереджена в ціновому діапазоні 26-48 тис. грн/кв. м. У цьому сегменті переважають пропозиції комфортукласу. Найбільше об'єктів, які будують і продають, як і раніше, розташовано в Голосіївському (28 ЖК), Печерському (27 ЖК) та Шевченківському (26 ЖК) районах Києва.
Створена у лютому 2020 року українська proptech-компанія M4U спеціалізується на розробленні та впровадженні комплексних інтелектуальних рішень у сфері девелопменту нерухомості.
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