Індекс самопочуття торговельної нерухомості України підвищився до 28,3 у вересні 2022 року та демонструє відновлення ринку на 70% - УРТЦ

Індекс самопочуття торговельної нерухомості (RWBI) після різкого падіння в лютому та березні 2022 року до 16,7 відновився у вересні 2022 року до 28,3, повідомили в Українській раді торгових центрів (УРТЦ) агентству "Інтерфакс-Україна".

Індекс самопочуття ритейлу (Retail Well-Being Index, RWBI) показує динаміку роботи ТЦ. При розрахунку індексу враховуються: трафік/відвідуваність ТЦ, людей на місяць; заповнюваність ТЦ, запропонована середня орендна ставка на стандартні вакантні лоти площею 50-250 кв. м, $ за 1 кв. м, не враховуючи ПДВ. УРТЦ тестувала методику з серпня 2021 року.

Як зазначили в УРТЦ, довоєнний показник у вересні минулого року становив 38,7, отже, згідно з показниками RWBI, ринок торговельної нерухомості відновився вже приблизно на 70%.

Загалом станом на 1 листопада в Україні з 326 ТЦ України відновив роботу вже 241 ТЦ орендною площею 4,4 млн кв.м. Це становить 76% усіх торговельних площ з урахуванням тих ТЦ, які розташовані на тимчасово окупованій території. Цей показник дещо зріс порівняно з початком літа, коли працював 71% торговельних площ. Не працюють 10% торговельних площ (590 тис. кв.м), значна частина яких пошкоджена.

В УРТЦ повідомили, що з квітня, коли працювали лише 102 ТЦ, відновили діяльність близько 140 об'єктів. Зокрема, частково або повністю відновили роботу навіть деякі об'єкти, що зазнали значних ушкоджень, наприклад столичні Lavina Mall і Retroville, харківські Nikolsky і "Дафі".

Загалом унаслідок агресії РФ пошкоджено 27 об'єктів торговельної нерухомості загальною площею понад 1 млн кв.м.

Найбільша частина ТЦ, які не працюють, залишається на сході країни. Незважаючи на відновлення роботи одного з найбільших ТРЦ Nikolsky, в східних областях працюють лише 29% торговельних площ, 25% не працюють і 46% розташовані на окупованій території.

Менше ніж половина (48%) торговельних площ працює на півдні. Тут також велика частина ТЦ залишається на тимчасово окупованій території (37%).

У столиці зачиненими залишаються тільки 5% торговельних площ у ТЦ (така значна цифра зумовлена зупиненням великого об'єкта - ТРЦ Ocean Plaza). У центральних областях поки що не працюють 10% торговельних площ. У північних і західних областях працюють усі об'єкти.

Як зазначають аналітики УРТЦ, свідченням поступового відновлення ринку є також відкриття нових ТЦ в Україні під час війни. У 2022 році було відкрито шість нових ТЦ загальною орендною площею 51 тис.кв.м. При цьому всі нові ТЦ - малого формату й усі вони розташовані в західному регіоні країни.

Заснований у 2020 році УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.

