Інвестиції в українську нерухомість варто розглядати не раніше весни 2023 р. - Ерік Найман.

Розглядати інвестиції в нерухомість в Україні варто не раніше весни 2023 року, вважає засновник та управляючий партнер компанії HUG's Ерік Найман.

"Чи час інвестувати в нерухомість? Я думаю, ще рано. Я почекав би до весни", - сказав Найман під час онлайн-зустрічі URE Club "Макроекономічна ситуація та стан комерційної нерухомості".

При цьому найвигіднішими напрямками для інвестицій експерт вважає житлову нерухомість у Києві та складську у найбільш безпечних регіонах країни.

Компанія HUG's спеціалізується на інвестиційному консалтингу. Загальний обсяг активів в управлінні компанії становить понад 600 млн грн.



