Рада ухвалила держбюджет на 2023 рік

Середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 28,86 гривні за літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 50,83 гривні за літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 55,00 гривні за літр.