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АНАЛІТИКА

Рада ухвалила держбюджет на 2023 рік

 

Верховна Рада на засіданні 3 листопада ухвалила державний бюджет на 2023 рік в другому читанні та в цілому. За це проголосували 295 народних депутатів, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Його доходи становитимуть 1,3 трлн грн, видатки - 2,6 трлн грн.

Прогнозований дефіцит держбюджету становить понад 20% ВВП, його планують профінансувати коштом міжнародної допомоги - від Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Міжнародного валютного фонду.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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