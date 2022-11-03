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Рада ухвалила держбюджет на 2023 рік
Верховна Рада на засіданні 3 листопада ухвалила державний бюджет на 2023 рік в другому читанні та в цілому. За це проголосували 295 народних депутатів, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Його доходи становитимуть 1,3 трлн грн, видатки - 2,6 трлн грн.
Прогнозований дефіцит держбюджету становить понад 20% ВВП, його планують профінансувати коштом міжнародної допомоги - від Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Міжнародного валютного фонду.
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