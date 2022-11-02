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Чернишов подав у відставку з посади голови Мінрегіону, він може очолити «Нафтогаз»
Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов написав заяву про відставку із займаної посади, вона вже зареєстрована у Верховній Раді.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
За даними ЗМІ, після відставки з посади міністра Чернишова призначать головою правління НАК "Нафтогаз України", з якої Кабмін вже звільнив Юрія Вітренка.
Як повідомлялося, Чернишов обіймає посаду міністра розвитку громад та територій України з березня 2020 року.
Раніше він тривалий час очолював концерн "Авек" бізнесмена Олександра Фельдмана, обраного народним депутатом від партії "Опозиційна платформа - За життя!".
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