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АНАЛІТИКА

Верховна Рада може ліквідувати Мінрегіон із передачею повноважень Мінінфраструктури - нардеп Железняк

 

Міністерство регіональної політики може бути об'єднане із Міністерством інфраструктури України, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"За моєю інформацією, на найближчий пленарний тиждень заплановано кадрове питання. Пов'язано (це - ІФ-У) з регіональною політикою. Звільнення пана Чернишова (глава Мінрегіону - ІФ-У) у зв'язку з переходом на нову посаду", - написав він у своєму телеграм-каналі у вівторок.

За словами Железняка, при цьому Мінрегіон планують об'єднати з Мінінфраструктури.

Стаття на тему:

01.11.22 Вітренко йде з «Нафтогазу», - ЗМІ
Як повідомляють співрозмовники ЕП, Вітренко написав заяву про відставку. Його місце повинен зайняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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