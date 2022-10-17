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Реєстрація нерухомості знову стала доступною в Дії
Власники нерухомості у Харкові, Тернополі та Львівській області можуть подавати заявки на внесення даних про майно до реєстру в «Дії», повідомляє пресслужба сервісу державних послуг.
Список міст поступово розширюватиметься.
Як користуватись послугою:
* Увійдіть на портал "Дія"
* Натисніть Послуги → Земля, будівництво, нерухомість → Державна реєстрація прав на нерухоме майно → Подати заяву
* Внесіть необхідну інформацію та скани документів
* Підпишіть заяву з електронним підписом
Результат послуги повідомлять листом на е-пошту, або можна самостійно переглянути статус в особистому кабінеті.
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