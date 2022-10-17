Реєстрація нерухомості знову стала доступною в Дії

Власники нерухомості у Харкові, Тернополі та Львівській області можуть подавати заявки на внесення даних про майно до реєстру в «Дії», повідомляє пресслужба сервісу державних послуг.

Список міст поступово розширюватиметься.

Як користуватись послугою:

* Увійдіть на портал "Дія"

* Натисніть Послуги → Земля, будівництво, нерухомість → Державна реєстрація прав на нерухоме майно → Подати заяву

* Внесіть необхідну інформацію та скани документів

* Підпишіть заяву з електронним підписом

Результат послуги повідомлять листом на е-пошту, або можна самостійно переглянути статус в особистому кабінеті.