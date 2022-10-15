В Україні знову почнуть будувати серійне житло за типовим проєктами – рішення Кабміну

Кабінет міністрів на засіданні в п'ятницю затвердив порядок розроблення, здійснення експертизи та застосування проєктів повторного використання у будівництві. Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль.

"Мова про те, що спочатку для конкретного об'єкта розробляється проєкт, а потім цей проєкт з мінімальними змінами можна буде застосовувати для будівництва інших об'єктів житла. Це дозволить пришвидшити будівництво та здешевити його вартість. Такі проєкти можна буде застосовувати для відбудови об'єктів, які зазнали пошкоджень чи руйнувань через атаки російських військ", - цитує Шмигаля пресслужба уряду.

Будівництво житла за типовими проєктами широко практикувалось у Радянському Союзі. Так звані "хрущовки" і "панельки" - це все проєкти повторного використання.

Завдяки серійності знижується собівартість квадратного метра, а будівництво ведеться швидше.

Міністерство розвитку громад та територій повідомило, що на засіданні у п'ятницю також було затверджено порядок розроблення програм комплексного відновлення територій.