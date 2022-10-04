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У нерухомість Києва у вересні інвестовано $14 млн

11:28 04.10.2022 |

Економіка

 

Обсяг інвестицій у нерухомість Києва у вересні 2022 року становив еквівалент $14 млн, повідомила пресслужба АН "Благовіст".

"На ринку продажів спостерігається висока активність. Попит мають найбільше квартири низького та середнього цінових сегментів. Попит формують кияни та внутрішньо переміщені особи, які переїжджають до столиці разом із бізнесом. Частка інвесторів, які купують нерухомість для подальшого здавання в оренду, становить 10% від загальної кількості покупців", - наводить пресслужба слова генерального директора АН "Благовіст" Олени Бібєрової.

За її даними, ціни наразі стабільні, знижки можуть становити від 10 до 30% і залежать від характеристик об'єкта та готовності власників йти на поступки. "Найбільший торг можна спостерігати для квартир в об'єктах ранньої забудови", - сказала Біберова.

За інформацією АН "Благовіст", 28% від загальної кількості операцій становив сегмент до $50 тис., у цій категорії купували переважно 1-2-кімнатні квартири. Найдоступнішим варіантом, купленим у вересні, стала 2-кімнатна квартира на Софіївській Борщагівці площею 54 кв. м за $25 тис.

У сегменті від $50 до 100 тис. проведено 43% операцій. Наприклад, за $51 тис. куплено 1-кімнатну квартиру площею 33 кв. м на вул. Зерова (Солом'янський р-н), за $100 тис., однокімнатну на вул. Січових Стрільців (Шевченківський р-н) площею 66 кв. м.

У ціновій категорії від $100 до 250 тис. здійснено 20% операцій. Тут переважають 2-3-кімнатні квартири у Солом'янському, Дарницькому, Печерському районах Києва. За $105 тис. купили 1-кімнатну квартиру площею 45 кв. м на вул. Табачника (Печерський р-н); за $245 тис. - двокімнатну площу 63 кв. м на вул. Саперне поле (Печерський р-н).

Цінова категорія від $250 тис. дала 9% загального обсягу операцій. Найдорожчим об'єктом, проданим у вересні, стала окрема будівля під розміщення бізнесу площею 600 кв. м на вул. Межигірській на Подолі - $1,2 млн.

Засноване у 1993 році Агентство нерухомості "Благовіст" входить до корпорації First Realty Group. Нині в Києві працює вісім офісів агентства, з якими співпрацюють близько 500 професійних консультантів із нерухомості.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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