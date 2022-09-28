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Кабмін розблокував зарахування частини акцизу з пального до місцевих бюджетів

15:58 28.09.2022 |

Економіка

 

Кабінет міністрів затвердив зміни до Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що постанова встановлює частки для автоматичного розподілу між місцевими бюджетами частини (13,44%) акцизного податку з пального у другому півріччі 2022 року.

"Зазначені частки визначено виходячи з обсягів реалізованого суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2022 року з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій згідно з інформацією ДПС", - йдеться у повідомленні.

Як додають у Мінфіні, станом на 26 вересня з липня 2022 року на окремому балансовому рахунку Казначейства накопичено 20,5 млн грн нерозподілених надходжень частини (13,44%) акцизного податку з пального, розподіл зазначених коштів між місцевими бюджетами Казначейство розпочне одразу після набрання чинності даної постанови.

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За матеріалами: БізнесЦензор
 

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